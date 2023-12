Un sinfín de momentos que a veces ni recuerdas conforman el sentimiento sublime que se desborda en esta época del año. Puedes estar en el lugar geográfico que estés, pero al llegar el primero de diciembre se enciende una luz que alumbra desde adentro todo tu ser.

Ese mismo espíritu se extiende entre todos a lo largo y ancho del mundo. De la nada, aparece la Navidad, los preparativos no paran, el mismo 24 de diciembre, en Nochebuena, cada familia, cada hogar, prepara sus manjares y bajo cualquier circunstancia celebran el amor, el perdón y la esperanza.

Es una tradición que ante la adversidad que se presente, y ante cualquier obstáculo, millones de familias se abrazan con emoción y agradecimiento. En estas fechas no hay separaciones, ni jerarquías, ni distinciones.

De lo anterior dan fe algunas figuras destacadas de la televisión nacional, quienes compartieron con El Nuevo Día su Navidad ideal.

Para la presentadora de “Pégate al mediodía” e integrante de “El remix”, Natalia Rivera, la “Navidad es alegría, colores vivos, me encantan los colores vivos”, manifestó entre risas durante la filmaciión del “jingle” navideño de Wapa Televisión en octubre.

Rivera, quien también se ha dado a conocer por su estilo de vida familiar, confirmó que sus mejores fiestas las recuerda junto a los suyos. En esa línea, aprovechó para reflexionar sobre las circunstancias que, en ocasiones, limitan este tiempo tan especial.

“Las fiestas perfectas son en familia, con mis seres amados. Hay que aprovechar el tiempo. A veces uno se envuelve en el trabajo, y esta época es para crear esa unión que a veces se pierde con el ajetreo diario. Así que es unión, es alegría, es fiesta. También es estar aquí, en Wapa, con mi familia extendida, rodearme de gente positiva”, continuó.

Ramón “Gatto” Gómez, comentarista deportivo de Telemundo, por su parte, invitó a sus seguidores a recordar el “verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús”, expuso en su entrevista con este diario durante la promoción de la Primera Carrera de Trineos de Santa.

El también modelo opinó que con los desastres atmosféricos de los últimos años y el ajetreo de la vida diaria, “muchas cosas se han perdido. Pero, este año, tenemos la oportunidad de volver a lo que debe ser la Navidad ideal, las reuniones con los nuestros, extender la mano al necesitado y valorar”.

Aunque no se considera bueno en la decoración, Gómez manifestó que es una persona navideña “full”.

Otra que se disfruta la Navidad hasta el cansancio es la natural de Jayuya, Saudy Rivera. Aunque la periodista y presentadora se la pasa de tarima en tarima para encender cuanta fiesta la invitan, comentó que la verdadera alegría la encuentra en los suyos.

“Siempre, siempre, siempre, intento separar -al menos- una de las fechas para ir a Jayuya. Es que la familia lo es todo, es motor, es por quienes luchas y son quienes te sostienen”, exclamó durante la garación del proyecto audiovisual de Wapa Televisión, su nueva casa laboral.

La también empresaria invitó a que este año, “la unidad y el perdón” sean los mejores presentes cada uno pueda brindar. “Y no olviden dar gracias, que es bien importante”, agregó.

La copresentadora de “Viva la tarde”, Diane Ferrer, quien cierra un año exitoso en su vida profesional, reveló a este medio su plan perfecto para Navidad.

“Pasar los días en familia, pero como son los únicos días libres que tengo, también me gusta viajar. Quizás aprovechar y visitar algún destino que no haya visitado. Pero, al menos, Despedida de Año o el Día de Reyes, intento estar con mi familia. Es una de las cosas que a mí me gusta mucho”, respondió.