Luego de revelar a los cuatro vientos todos los detalles de cómo se enamoraron durante su estadía en “La Casa de los Famosos 3″, la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos y el actor mexicano Pepe Gámez no pueden ocultar la felicidad, pues ya se encuentran celebrando su primera Navidad juntos.

Y es que, la pareja se ha dejado ver mostrándose mutuamente su cariño, entre besos y abrazos, mientras disfrutan de una caminata nocturna a la luz de las decoraciones y coloridas luces en Los Ángeles, California, ofreciendo la vibra clásica de una postal o película romántica navideña.

Como ya es costumbre, a través de sus historias en las redes sociales, la ex Miss Puerto Rico Universe compartió el momento acompañada del actor de Telemundo con la popular canción de las festividades “All I Want for Christmas Is You”, de la cantante estadounidense Mariah Carey.

Horas después, la ganadora de la tercera temporada del “reality show” compartió otra fotografía en la que se dejó ver con maletas y todo apunta a que se encuentran en San Antonio, Texas.

Estas serían las primeras navidades de la llamada “Barbie boricua” y el villano de “Juego de Mentiras”, quienes, en una entrevista con la revista “People en Español”, expresaron vivir un amor real con miras a estar juntos hasta la vejez.

“Fuimos caminando muy despacio. Algo que yo le voy a agradecer siempre es que me haya permitido esperar para poder hacer esa conexión ella y yo primero, y después poder dar el siguiente paso”, contó el actor en la entrevista.

“A mí me encantaría ser papá. Ya voy a llegar a los 40 años y no ha pasado. A mí me fascinaría. Yo sí me siento muy contento con Madison, sí me veo con ella para siempre”, reiteró Gámez sobre su futuro.

Por su parte, la respuesta de Anderson a la afirmación de su novio fue: “¡Viceversa totalmente! Yo siempre soñé con casarme, creo en el matrimonio, creo que es una faceta hermosa de una mujer casarse y ser madre. Es uno de mis sueños desde muy pequeña”.