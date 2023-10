En el 2019, la modelo boricua Madison Anderon Berríos se quedó a un paso de ostentar el título de la mujer más bella del universo. En abril de este año, sin embargo, la exreina de belleza confirmó que no existen derrotas eternas, tras su arrolladora victoria como ganadora absoluta de “La casa de los famosos 3″.

Aunque su caminar fuera de la popular mansión ha sido silencioso, según contó en entrevista con este diario, la Miss Puerto Rico Universe 2019 no ha parado de trabajar en sus proyectos más importantes: su familia, su carrera musical y su relación con el actor José “Pepe” Gámez, a quien conoció, precisamente, en el “reality show” de Telemundo.

Hace cuatro días, la cantante sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de “Come Be Mine”, sencillo que este medio reseñó -en primicia- cuando la joven se encontraba dentro de “La casa de los famosos 3″, en México. La canción, disponible en las plataformas digitales, también forma parte de la banda sonora de la serie de Amazon Prime Video, “Gravesend”.

“Para ser honesta, me agarró de sorpresa. El sencillo iba a lanzar el 17 de noviembre, así que fue una sorpresa para mí. Yo dije que cantaría, y no me olvidé de eso. Ahora espero que todos puedan disfrutar de este proyecto tan lindo que hice en colaboración con esta serie”, dijo Anderson Berríos en entrevista telefónica desde México.

La pelirrubia, quien ganó muchos seguidores más durante su estancia bajo las cámaras del “livestream” de telemundo.com, celebró la buena acogida de la canción. Esto, apuntó, le dio el “visto bueno” para continuar con sus planes de lanzar una producción discográfica en el 2024.

“Tengo unos proyectos que van a salir por partes, tengo algunas canciones que son completamente en español. Estoy bien emocionada porque siempre he querido formar parte de mis canciones. Todas las canciones que tengo hoy día son escritas por otras personas, entonces, tengo un proyecto súper lindo, en el que soy parte de la creación, donde estoy cantando completamente en español, y donde estoy abriendo mi corazón, un poquito”, agregó quien incursionó en la industria del modelaje a los 16 años.

Al igual que la mayoría de los proyectos que ha trabajado a lo largo de su carrera, la participación de la beldad boricua en “Gravesend” llegó sin ella buscarla. Por eso, no tiene dudas de que todo forma parte del “plan divino” escrito para su vida.

“Ellos (la producción) me contactaron, es muy chévere la historia. Yo tenía esta canción, que se llama ‘For The Night’, me contaron cómo me conocieron, me dijeron que tenían esta participación para mí. Yo soy una persona bien agradecida y me gusta crecer junto a las personas que me ayudan, así que la misma persona que me escribió ‘For The Night’ también fue la que escribió ‘Come Be Mine’, se llama David Borges”, detalló.

¿Qué pasó con Telemundo?

La última aparición de Anderson Berríos en la pantalla de Telemundo fue en el mes de mayo, cuando grabó un programa especial dedicado a “Top Chef”. Con la cuarta temporada de “La casa de los famosos” confirmada, se pudiera pensar que la puertorriqueña tendrá alguna participación como panelista o presentadora digital, similar a las funciones que la peruana Laura Bozzo desempeñó en la tercera edición.

En esa línea, la ganadora del gran premio de $200,000 reveló que no tenía “mucho que decir al respecto”. En cambio, decidió “enfocarse en lo suyo”.

Por otro lado, a través de su programa “En casa con Telemundo”, su compatriota Carlos Adyan informa sobre la actualidad de las personalidades del mundo del entretenimiento. En el espacio, el presentador también se toma la libertad de emitir su opinión de ciertos temas.

Recientemente, esto sucedió con Anderson Berríos y la polémica de Gámez, quien ha sido acusado de supuesto robo por parte de su expareja sentimental, Paula Arango, y también de ser “manipulador”. Esto provocó que, inevitablemente, la primera finalista de Miss Universe 2019, saltara a la palestra.

Aunque Carlos Adyan aseguró no tener nada malo que decir sobre esa relación, sí hizo hincapié en la situación laboral actual de la modelo.

“Yo no tengo nada malo que decir sobre la relación porque no sé qué está pasando dentro de la relación. Pero, personalmente, en el tema de Madison y profesionalmente, siento que Madison dejó a un lado una gran oportunidad que era la oportunidad de ser vigente dentro de los medios de comunicación. Una vez gana ‘La casa de los famosos’ se aisló completamente, no sé por qué razón, no sé si fue asuntos emocionales, no sé si fue la relación, no sé qué haya sido, pero siento que desaprovechó muchas oportunidades que la pudieran haber hecho crecer a ella a nivel profesional”, expresó en su programa de Telemundo.

Sobre este particular, la exponente dijo: “No tengo nada que decir al respecto. Yo estoy haciendo las cosas a mi propio ritmo, y estoy muy feliz”.

Y, si de algo no hay dudas, es de la felicidad de la exreina, quien ahora recorre las calles de México de la mano de “Pepe”. Su relación confesó, “ha sido la sorpresa más linda que me dejó el ‘reality’”.

“‘Pepe’ y yo estamos viviendo un momento muy especial, disfrutando nuestra compañía y dándole forma a muchos planes. Él y yo estamos disfrutando mucho y estamos muy felices”, manifestó.