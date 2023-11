Se conocieron durante cuatro meses en “La casa de los famosos 3″ y los seguidores del reality crearon un movimiento llamado “Pepison”, en referencia a la unión de los nombres de la ganadora de la competencia, la puertorriqueña Madison Anderson Berríos, y el actor mexicano Pepe Gámez, quien fue el tercer finalista del “reality show”.

Sin embargo, fue en agosto de este año que la pareja confirmó que mantienen una relación sentimental que viven a plenitud porque no se dio con prisa, sino como Anderson llama “en el tiempo más perfecto”.

Pero, ¿cuándo realmente fue que el actor mexicano sintió el flechazo por la exreina de belleza?

Gámez contó en entrevista a People en español que fue en Puerto Rico donde comenzó a mirar con otros ojos a Anderson, durante una de las actividades de celebración que tuvo la ganadora de “La casa de los famosos 3″ en el centro comercial de Plaza las Américas en San Juan.

27.04.23 SAN JUAN, PUERTO RICO 27 de abril, 2023 Plaza las Américas Recibimiento de pueblo de Madison Anderson Berríos en Plaza las Américas, tras ser la ganadora del Reality show “La casa de los famosos” (Stephanie Rojas Rodríguez) (Stephanie Rojas)

De hecho, desde su participación en el reality, el actor mexicano comenzó a experimentar sentimientos hacia Anderson sin entender que la amistad evolucionaría hacia una relación amorosa

“Yo sí sentí cosquillas”, admitió el actor mexicano de 39 años, que dijo que sintió mariposas en el estómago cuando Anderson un día le tocó el hombro dentro de la tercera edición “La Casa de los Famosos”.

“Era algo para mí inexplicable. Era confusión, extraño, bonito. Sí hubo tres o cuatro momentos dentro de La Casa donde yo sentí emoción, confusión, algo ahí extraño. Pero lo bonito fue hasta que salimos y pudimos sentir que no teníamos esa presión de la cámara en frente de nosotros y ya pasó la magia”, sostuvo.

Cuando la cadena de Telemundo envió en mayo al actor a Puerto Rico para la celebración de Anderson como ganadora, Gámez narró que al verla en el centro comercial Plaza Las Américas, su corazón latió distinto. “Yo volteo a ver a Madison con un vestido azul impresionante. “Yo hacía una película en mi cabeza: ‘¿Ella está sintiendo lo que yo estoy sintiendo?”, confesó el artista sobre el día que el actor descubrió que estaba enamorada.

En la entrevista con People la pareja dijo que justo al concluir los compromisos laborales de ambos con el programa fue que se dieron la oportunidad amorosa al darse cuenta que tenían que tomar rumbos distintos.

El actor regresaría a su hogar en Los Ángeles, California, y Anderson a Florida. A la ex Miss Puerto Rico le invadió la emoción y lloró al recordar ese momento, porque no concebía tener que separarse de él. Fue cuando Anderson descubrió que estaba enamorada.

La pareja ha estado compartiendo en Los Ángeles y en México. Ambos celebraron juntos el el cumpleaños de Anderson, quien cumplió 28 años el 10 de noviembre.

Sobre el futuro de la pareja, ambos expresaron vivir un amor real con miras a estar juntos hasta la vejez.

“Fuimos caminando muy despacio. Algo que yo le voy a agradecer siempre es que me haya permitido esperar para poder hacer esa conexión ella y yo primero, y después poder dar el siguiente paso”, contó el actor en la entrevista.

“A mí me encantaría ser papá. Ya voy a llegar a los 40 años y no ha pasado. A mí me fascinaría. Yo sí me siento muy contento con Madison, sí me veo con ella para siempre”, reitero Gámez sobre su futuro.

La respuesta de Anderson a la afirmación de su novio fue: “¡Viceversa totalmente! Yo siempre soñé con casarme, creo en el matrimonio, creo que es una faceta hermosa de una mujer casarse y ser madre. Es uno de mis sueños desde muy pequeña”.