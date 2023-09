“Pepison”, la pareja compuesta por el actor mexicano José “Pepe” Gámez y la modelo puertorriqueña Madison Anderson Berríos, continúa conquistando el corazón de sus fanáticos.

Desde antes del 13 de agosto, cuando los enamorados confirmaron su relación sentimental, ambos habían dado algunas señales de que lo que comenzó en la tercera temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, sería una realidad. A través de salidas a cenar, piropos en las redes sociales y besos en Nueva York, los seguidores del tercer finalista y la ganadora, respectivamente, del “reality show”, encontraron contenido para añadir “capítulos” a la “telenovela”.

Pero, lo cierto es, que Gámez y Anderson ya no ocultan su amor. “Nuestra relación se convirtió en un auténtico paradigma de lo que significa una amistad genuina, algo que en estos tiempos es tan raro de encontrar. No me imaginé que nuestros lazos hubieran dejado una huella tan profunda hasta que salí y vi los vídeos que habían causado tanto revuelo”, según contó la Miss Universe Puerto Rico 2019 en entrevista con Telemundo.

Ayer y hoy, los protagonistas de “Pepison” han vuelto a utilizar sus cuentas de Instagram para compartir una serie de fotografías y videos que revelan su actual ubicación: Isla Mujeres, en México. En estas instantáneas, Pepe compartió su experiencia vacacional y la exreina un vídeo lleno de puro amor junto a su novio.

El mexicano y la boricua son un ejemplo de que de la amistad al amor hay un solo paso. Estos artistas destacaron por su participación dentro de la mansión y lo que comenzó como una linda amistad en medio de las cámaras, en especial en el baño, se ha transformado en una de las historias de amor más intensas y seguidas de la industria.

“A veces, un desconocido puede traer un nuevo significado en tu vida”, fueron las palabras elegidas por Anderson Berríos para confirmar su relación con Gámez.