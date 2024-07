“En conversaciones” el regreso de Ramón “Gatto” Gómez a la televisión

San Juan - Desde febrero del año pasado, el presentador de televisión Ramón “Gatto” Gómez salió de “Hoy día Puerto Rico” de Telemundo Puerto Rico para integrarse como comentarista del BSN (Baloncesto Superior Nacional) , cuya casa oficial también es el Canal 2. Aunque el modelo cayó del salto “como pez en el agua”, no deja de extrañar llegar a los hogares a través de un programa regular.

“Todavía no me dan permiso de decir nada, pero hay unas cosas ahí que se están cuadrando. Aparte de eso, tengo mi canal de YouTube: Gatto Gómez TV, mis plataformas digitales, que así mismo me consiguen @GattoGómezTV, creé una página que se llama ‘Probando de Todo’, ahí cubrimos todas las cosas buenas que están pasando en Puerto Rico: gastronomía, hotelería, arte y cultura, entretenimiento, deportes, lugares de interés, playas, ríos, bosques, lagunas...”, detalló el presentador a este diario.