Raúl De Molina revela la razón que provocó la desaparición del “jacuzzi” en “El Gordo y La Flaca”

Raúl de Molina, presentador del programa “El Gordo y La Flaca”, se sinceró sobre lo difícil de hacer televisión en este tiempo debido a la apertura de las redes sociales.

En una entrevista con Enrique Santos y Dayanara Torres, el conductor cubano explicó que existe un mayor grado de sensibilidad en comparación a la época en la que inició con el proyecto de Univision junto a Lili Estefan en el año 1998, además del acceso que la tecnología le brinda a la audiencia de reaccionar casi al instante.

“Nosotros teníamos el segmento que era el más popular del programa, que no fue idea mía, que yo no quería hacer eso porque meterse a ese jacuzzi era horrible, a veces estaba roto, tenías que meterte con el agua fría. Y la gente: ‘Ay, a ti te encanta’. Yo no quiero tener un jacuzzi ni en mi casa, a mí me gusta la piscina, a mí me gusta la playa”, explicó sobre el recordado segmento televisivo, dando a entender que, con la llegada de las redes sociales, podría haber sido uno “cancelado” por los cibernautas.

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“Tenía las mujeres más bonitas, pedían que las cargaras, que les hicieras esto, ahora en este momento tú no puedes hacer eso, tienes que ser políticamente correcto, tienes que ver lo que dices… no puedes opinar de nada, no puedes decir nada porque te metes en un problema”, añadió.

Celebridades como Lorena Herrera, Jacky Bracamontes, Paquita la del Barrio, Ninel Conde, y las boricuas Maripily Rivera y Zuleyka Rivera entre muchas otras famosas formaron parte del segmento que ya no forma parte del programa.