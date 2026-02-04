Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Fruta se une al elenco de “El Gordo y La Flaca”

​El influencer debutó como reportero de Univision

4 de febrero de 2026 - 10:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Fruta junto a Lili Estefan y Raúl de Molina, conductores principales de “El Gordo y La Flaca”. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El ganador del reality “La casa de Alofoke 2” José Manuel de la Cruz, popularmente conocido como La Fruta”, se unió al elenco del legendario programa “El Gordo y La Flaca“.

RELACIONADAS

El influencer debutó como reportero de Univision desde las calles de Nueva York, donde reside con su hijo Andy de la Cruz.

A mediados de enero, el personaje de redes sociales recibió la propuesta durante una entrevista en el espacio de entretenimiento que se transmite de lunes a viernes.

La Fruta apareció por primera vez en su nuevo rol en compañía de su ahora compañera y compatriota Gelena Solano, quien funge como corresponsal de la cadena en "La Gran Manzana“.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
