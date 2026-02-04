La Fruta se une al elenco de “El Gordo y La Flaca”
El influencer debutó como reportero de Univision
4 de febrero de 2026 - 10:41 AM
El ganador del reality “La casa de Alofoke 2” José Manuel de la Cruz, popularmente conocido como “La Fruta”, se unió al elenco del legendario programa “El Gordo y La Flaca“.
El influencer debutó como reportero de Univision desde las calles de Nueva York, donde reside con su hijo Andy de la Cruz.
A mediados de enero, el personaje de redes sociales recibió la propuesta durante una entrevista en el espacio de entretenimiento que se transmite de lunes a viernes.
La Fruta apareció por primera vez en su nuevo rol en compañía de su ahora compañera y compatriota Gelena Solano, quien funge como corresponsal de la cadena en "La Gran Manzana“.
