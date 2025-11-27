Lili Estefan revela lo más difícil que vivió en Tailandia ante las polémicas de Miss Universe

Como ya es sabido, la edición 74 del Miss Universe 2025 ha estado plagada de polémicas que parecen no acabar.

Ante esto, la presentadora de Univision, Lili Estefan, quien estuvo presente en Tailandia para acompañar a Miss Cuba, su hija la modelo Lina Luaces, quedó impactada y catalogó la edición como “el Miss Universe más controversial de la historia”.

“Jamás me imaginé que cuando yo llegara a Tailandia a entregar a Lina a la congregación iba a pasar todo esto. Desde que llegamos el primer día hasta que nos fuimos ha habido controversia”, le expresó a su colega y compañero de programa, Raúl de Molina.

"¿Cómo lo han logrado? No sé, pero creo que lo más difícil ha sido: levantarme todos los días y ver a casi 130 mujeres tratando de salir adelante en medio de todo lo que se habla en las redes sociales", le respondió a Molina la madre de la joven de 22 años, que representó a la región de Santiago de Cuba, el lugar de nacimiento de su madre, cuando ganó la corona en el concurso nacional.

PUBLICIDAD

“¿Ustedes se imaginan estar participando, despertarte, abrir tu teléfono y que todos los días, todos los días, haya un escándalo con el Miss Universo? Entonces, ¿qué te pudo decir de este Miss Universo que ya ustedes no sepan?“, agregó en medio de la intervención televisiva de ”El Gordo y la Flaca".

“Lo más difícil para mí fue, ver lo difícil que ha sido para ellas seguir adelante dentro de tanta controversia”, añadió la presentadora, que también usó sus redes sociales para mostrar su orgullo ante la representación de su hija en el referido certamen internacional.