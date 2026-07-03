Claro ofrecerá llamadas de larga distancia sin costo hacia Venezuela
El beneficio entró este viernes y se extenderá hasta el 15 de julio
3 de julio de 2026 - 2:02 PM
3 de julio de 2026 - 2:02 PM
Tras los recientes terremotos que impactaron distintas zonas de Venezuela, Claro Puerto Rico anunció que ofrecerá llamadas de larga distancia sin costo hacia ese país para todos sus clientes con servicio móvil prepago y pospago, tanto de cuentas personales como comerciales, así como para los clientes con servicio de telefonía fija en el hogar.
“Sabemos la preocupación que viven muchas familias cuando ocurre una emergencia de esta magnitud y la incertidumbre de no poder comunicarse con sus seres queridos. En Claro queremos acompañar a la comunidad venezolana en Puerto Rico durante este difícil momento y aportar para que la distancia no sea un obstáculo para mantenerse conectados con quienes más necesitan”, expresó Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico.
Según informó la empresa en declaraciones escritas, el beneficio entró en vigor desde las 11:30 a.m. de este viernes, 3 de julio hasta el 15 de julio a las 11:59 p.m., y se aplicará automáticamente a todas las llamadas realizadas desde Puerto Rico hacia números en Venezuela. Indicaron que los clientes podrán comunicarse con familiares, amigos o contactos comerciales sin incurrir en cargos, y sin necesidad de realizar activaciones o gestiones.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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