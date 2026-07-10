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Uno de los más mortíferos: incendio en fábrica de calzado e China se cobra 28 vidas

Ls autoridades comenzaron una investigación urgente para determinar las causas del siniestro

10 de julio de 2026 - 8:32 PM

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En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, se ve a los bomberos en el lugar del incendio de una fábrica de calzado en la aldea de Jiangtou, municipio de Chendai, ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, en el sureste de China, el jueves 9 de julio. (Zheng Liang)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Pekín— El jueves se produjo un incendio en una fábrica de calzado de la provincia de Fujian, en el sureste de China, que se saldó con 28 muertos, según informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

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El presidente chino, Xi Jinping, exigió “un esfuerzo total de búsqueda y rescate”, instó a que se llevara a cabo una investigación rápida del incidente y a que “se exigieran responsabilidades a los culpables de forma estricta”.

El incendio se registró en una fábrica de la empresa de calzado Huiteng, en la ciudad de Jinjiang, según informó el cuerpo de bomberos de la ciudad en un comunicado. Por el momento se desconoce la causa del incendio. Jinjiang es un importante centro de fabricación de calzado deportivo.

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, se observa a bomberos en el lugar del incendio de una fábrica de calzado en la aldea de Jiangtou, municipio de Chendai, ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, en el sureste de China, el jueves 9 de julio de 2026. (Zheng Liang/Xinhua vía AP)
En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, se observa a bomberos en el lugar del incendio de una fábrica de calzado en la aldea de Jiangtou, municipio de Chendai, ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, en el sureste de China, el jueves 9 de julio de 2026. (Zheng Liang/Xinhua vía AP) (Zheng Liang)

En el momento en que se declaró el incendio, había 237 trabajadores de la fábrica y dos visitantes en el edificio. Las autoridades rescataron a 213 personas, dos de las cuales fueron declaradas fallecidas tras ser trasladadas al hospital. Posteriormente se confirmó la muerte de otras 26 personas que se encontraban desaparecidas, según la cadena estatal CCTV.

Según Xinhua, el propietario de la fábrica y otros responsables han sido detenidos y se han congelado las cuentas de la empresa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran la fachada de un edificio de varias plantas carbonizada y cubierta de humo blanco. Las imágenes anteriores muestran que había incendios en varias plantas y que el edificio estaba envuelto en un espeso humo negro.

El incendio se inició en la primera planta de un edificio de cinco plantas con estructura de hormigón, donde había un taller y un almacén. Entre los materiales que ardían había componentes de calzado, que son muy inflamables y contribuyeron a que el fuego se propagara rápidamente, según las imágenes de las cámaras de seguridad.

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, una ambulancia espera en el lugar del incendio de una fábrica de calzado en la aldea de Jiangtou, municipio de Chendai, ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, en el sureste de China, el jueves 9 de julio de 2026. (Zheng Liang/Xinhua vía AP)
En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, una ambulancia espera en el lugar del incendio de una fábrica de calzado en la aldea de Jiangtou, municipio de Chendai, ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, en el sureste de China, el jueves 9 de julio de 2026. (Zheng Liang/Xinhua vía AP) (Zheng Liang)

Un responsable del cuerpo de bomberos local declaró en una entrevista con la cadena pública estatal que los escombros acumulados en las escaleras dificultaron enormemente que los bomberos pudieran acceder al foco del incendio y extinguirlo.

CCTV también informó de que el cuerpo de bomberos envió a 183 personas y 35 vehículos a la fábrica, y que las llamas se extinguieron tras unas cuatro horas. Xinhua señaló posteriormente que más de 500 personas participaron en la operación de rescate y búsqueda.

La seguridad laboral ha sido un problema persistente en China. En mayo, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales de la ciudad de Changsha, en la provincia central de Hunan, se cobró la vida de al menos 37 personas. En 2024, un incendio en una instalación de refrigeración en construcción causó la muerte de 39 personas en la ciudad de Xinyu, en la provincia de Jiangxi, al sureste del país.

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