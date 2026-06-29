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Terremoto de magnitud 5.5 en la provincia china de Sichuan

No causó víctimas fatales pero dejó 13 heridos leves y obligó el desalojo de casi 200 personas

29 de junio de 2026 - 10:26 PM

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Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica. (FRANCK ROBICHON)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un terremoto de magnitud 5.5 sacudió en la madrugada local de este lunes la provincia central china de Sichuan sin causar víctimas mortales, aunque sí dejó 13 heridos leves y obligó a trasladar y alojar de emergencia a 196 personas, informaron las autoridades locales.

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El seísmo se registró a las 12:00 a.m. del lunes, hora local, en el condado de Gao, perteneciente a la ciudad de Yibin, con epicentro a seis kilómetros de profundidad, según la medición oficial del Centro de Redes Sismológicas de China.

El epicentro se situó en la localidad de Shahe, en las coordenadas 28.5 grados de latitud norte y 104.69 grados de longitud este, de acuerdo con el organismo.

La jefatura local de respuesta al terremoto, citada por la agencia estatal Xinhua, informó este lunes de que no se habían registrado fallecidos y de que los 13 heridos leves fueron enviados a centros médicos para recibir tratamiento.

El alcalde de Shahe explicó que 21 viviendas presentaban grietas, tres de ellas de mayor gravedad, por lo que las diez personas afectadas fueron realojadas en casas de familiares o allegados cercanos.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

En 2022, un terremoto de magnitud 6.8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico seísmo de una magnitud 8 que dejó más de 90,000 muertos y desaparecidos.

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