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Rescates en curso y una necesidad crítica: Venezuela pide donantes de sangre

Los equipos de rescate siguen buscando supervivientes tras los terremotos que han dejado 1,430 muertos y miles de heridos

28 de junio de 2026 - 1:18 PM

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Personas cuyas casas resultaron dañadas por los terremotos duermen a la intemperie frente a un estadio de béisbol en Catia La Mar, Venezuela. (Pedro Mattey)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cinco días después de dos devastadores terremotos consecutivos, los equipos de rescate trabajan contrarreloj para encontrar supervivientes bajo los escombros en Venezuela, mientras siguen llegando equipos de rescate extranjeros para colaborar en las labores de socorro.

RELACIONADAS

Hasta ahora, los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han dejado un saldo de al menos 1,430 muertos, más de 3,200 heridos y más de 51,000 desaparecidos.

A continuación, los últimos acontecimientos ocurridos en Venezuela:

Convocatoria para la donación de sangre

Las autoridades venezolanas han convocado una jornada de emergencia para la donación de sangre, lo que permitirá aumentar las reservas y “garantizar una respuesta médica inmediata” a los miles de heridos por los terremotos.

Entre las instituciones de salud pública que recibirán las donaciones de sangre de los voluntarios se encuentran el Hospital Domingo Luciano y el Hospital de Chacao.

Edmundo González: “La prioridad no es demostrar control. Es proteger vidas”

El opositor venezolano y excandidato presidencial Edmundo González criticó el domingo la supuesta incautación de ayuda humanitaria que había denunciado el día anterior una organización de defensa de los derechos de los presos políticos en el estado de Yaracuy, en el noroeste de Venezuela.

“Un Estado demuestra su fortaleza cuando protege a su población en el momento de mayor vulnerabilidad”, señaló González en X, y subrayó que la prioridad debe ser salvar vidas.

González se exilió en España en 2024 tras las elecciones en las que se enfrentó al ahora destituido presidente Nicolás Maduro y que la oposición calificó de fraudulentas.

El Metro de Caracas reanudará su servicio

El Metro de Caracas reanudará su servicio “con total normalidad” a partir de este domingo, según ha informado la empresa en un comunicado.

Metro de Caracas ha indicado que la reanudación del servicio se produce tras revisar la infraestructura, las vías férreas y los sistemas electromecánicos de la red.

Bukele afirma que su equipo ha logrado rescatar a una mujer de 60 años tras 11 horas de intenso trabajo

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que los equipos de rescate lograron rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, de entre los escombros tras 11 horas de intenso trabajo.

La mujer había permanecido atrapada bajo el edificio Breogan, que se derrumbó en Caraballeda, La Guaira, durante 86 horas, según indicó el presidente en su cuenta de X.

Indicó que su estado es delicado y que fue trasladada en helicóptero a una clínica privada de Caracas.

“Este logro fue posible gracias al esfuerzo y la perseverancia de nuestros equipos de rescate, que trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de los equipos de rescate peruanos del USAR”, señaló.

Perú se suma con ayuda humanitaria

Perú se sumó a las labores de ayuda internacional a Venezuela con el envío de 14 toneladas de alimentos, tiendas de campaña, ropa y otros artículos necesarios para los afectados por los devastadores terremotos.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú despegó el domingo con el contingente humanitario con destino a Caracas, según informó el Ministerio de Defensa.

El papa León XIV vuelve a rezar por el pueblo venezolano

El Papa León XIV volvió a rezar por el pueblo venezolano, un día después de clausurar su reunión de dos días con cardenales de todo el mundo, en la que expresó su solidaridad con el país sudamericano.

El pontífice habló en español al término de su bendición dominical del mediodía ante miles de personas en la Plaza de San Pedro.

“Deseo expresar mi solidaridad con las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos, que han causado numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos y a quienes se han visto afectados por esta tragedia. Al mismo tiempo, manifiesto mi gratitud y mi apoyo a todos aquellos que trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.

España informa de que nueve de sus ciudadanos han fallecido a causa de los terremotos y que 131 están desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó el domingo por la mañana que nueve españoles murieron en el terremoto y 131 están desaparecidos, mientras que los equipos de emergencia han localizado a 14 españoles y están intentando rescatarlos de entre los escombros.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
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