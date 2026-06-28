Niños de Venezuela llegan a Loíza para la Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas

Un equipo de niños de Venezuela llegó a Loíza ayer para participar de la Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas 2026.

Así lo informó en comunicado de prensa la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, al indicar que el evento reúne a los mejores talentos del béisbol infantil de la región.

El equipo se suponía que llegara el jueves, pero tras los terremotos que afectaron a Venezuela, pudieron viajar posteriormente y llegaron ayer, sábado.

El equipo de Nicaragua, que tenía un plan de vuelo que iba a hacer escala en Venezuela, no pudo llegar al torneo.

“Nuestro municipio de Loíza (está) en el centro del deporte, la solidaridad, la cultura y la hermandad entre naciones. La llegada de las delegaciones y el desfile de los equipos marcaron el inicio de una semana histórica para nuestro pueblo”, señaló Nazario Fuentes, en declaraciones escritas.

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El equipo de Venezuela llegó a Loíza ayer, sábado. (Suministrada)

Jugadores, dirigentes, familiares y fanáticos se dieron cita para celebrar el comienzo de una competencia que va mucho más allá de los resultados en el terreno de juego, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo", agregó.

Explicó que en esta edición participan las delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Curazao, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Loíza, Guatemala, Chile, Honduras, República Dominicana, México e Islas Vírgenes.

Agregó que todos han llegado a Loíza a representar con orgullo a sus países y demostrar el talento que distingue al béisbol latinoamericano y caribeño.

Señaló que la ceremonia inaugural del pasado viernes estuvo llena de emoción, colorido y entusiasmo, reflejando la alegría de recibir a cientos de visitantes que forman parte de la fiesta deportiva.

Relató que cada delegación fue recibida con aplausos y muestras de cariño por parte de la comunidad, reafirmando el compromiso de Loíza como un municipio hospitalario y orgulloso de ser anfitrión de eventos internacionales de esta magnitud.