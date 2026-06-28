Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Niños de Venezuela llegan a Loíza para la Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas

El equipo forma parte de un total de 14 delegaciones que participarán en el evento

28 de junio de 2026 - 11:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El equipo de Venezuela llegó a Loíza ayer, sábado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un equipo de niños de Venezuela llegó a Loíza ayer para participar de la Serie Latinoamericana y del Caribe de Pequeñas Ligas 2026.

RELACIONADAS

Así lo informó en comunicado de prensa la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, al indicar que el evento reúne a los mejores talentos del béisbol infantil de la región.

El equipo se suponía que llegara el jueves, pero tras los terremotos que afectaron a Venezuela, pudieron viajar posteriormente y llegaron ayer, sábado.

El equipo de Nicaragua, que tenía un plan de vuelo que iba a hacer escala en Venezuela, no pudo llegar al torneo.

Nuestro municipio de Loíza (está) en el centro del deporte, la solidaridad, la cultura y la hermandad entre naciones. La llegada de las delegaciones y el desfile de los equipos marcaron el inicio de una semana histórica para nuestro pueblo”, señaló Nazario Fuentes, en declaraciones escritas.

El equipo de Venezuela llegó a Loíza ayer, sábado.
El equipo de Venezuela llegó a Loíza ayer, sábado. (Suministrada)

Jugadores, dirigentes, familiares y fanáticos se dieron cita para celebrar el comienzo de una competencia que va mucho más allá de los resultados en el terreno de juego, promoviendo valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo", agregó.

Explicó que en esta edición participan las delegaciones de Argentina, Aruba, Brasil, Curazao, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Loíza, Guatemala, Chile, Honduras, República Dominicana, México e Islas Vírgenes.

Agregó que todos han llegado a Loíza a representar con orgullo a sus países y demostrar el talento que distingue al béisbol latinoamericano y caribeño.

Señaló que la ceremonia inaugural del pasado viernes estuvo llena de emoción, colorido y entusiasmo, reflejando la alegría de recibir a cientos de visitantes que forman parte de la fiesta deportiva.

Relató que cada delegación fue recibida con aplausos y muestras de cariño por parte de la comunidad, reafirmando el compromiso de Loíza como un municipio hospitalario y orgulloso de ser anfitrión de eventos internacionales de esta magnitud.

“Durante los próximos días, hasta el 3 de julio, nuestros parques y facilidades deportivas serán el escenario de grandes encuentros, donde jóvenes atletas tendrán la oportunidad de competir, crear nuevas amistades y vivir una experiencia que recordarán para toda la vida”, acotó.

Tags
BéisbolVenezuelaLoízaBreaking NewsPuerto RicoJulia Nazario FuentesTerremotos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 28 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: