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Solidarios con Venezuela: Brasil enviará aviones con 111,000 kits médicos tras terremotos

En estos nuevos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña también se incluirán suministros

27 de junio de 2026 - 12:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas. (Ronald Peña R)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

São Paulo - El Gobierno brasileño anunció el envío este sábado a Venezuela de otras dos aeronaves cargadas de medicamentos y otros suministros para apoyar en la respuesta humanitaria a los terremotos que han dejado al menos 920 muertos.

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En estos nuevos vuelos de la Fuerza Aérea Brasileña se mandará un total de 111,000 unidades de medicamentos y diversos materiales, como antibióticos, analgésicos, guantes y mascarillas, según un comunicado de la Presidencia.

Los kits médicos enviados pueden cubrir las necesidades de 1,500 personas durante un mes, estiman las autoridades.

Además, las aeronaves llevarán un hospital de campaña, con 48 militares para operarlo, y 100 purificadores de agua que serán donados al Gobierno venezolano.

“El país permanece a disposición de las autoridades venezolanas y organismos internacionales para ampliar el apoyo humanitario conforme a las necesidades identificadas”, apuntó el comunicado.

“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela

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Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

Estos vuelos se suman al que ya salió en la mañana del viernes, con 36 bomberos, seis perros rescatistas, 12 toneladas de equipamiento, y especialistas en telecomunicaciones para tratar de localizar señales de celular bajo los escombros.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó el jueves su “gran preocupación” por el impacto de los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el norte del país caribeño el miércoles.

Ese mismo día, el mandatario conversó por teléfono con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, para ofrecerle ayuda.

Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país.Montándose sobre los techos de establecimientos colapsados, personas ingresaron a los locales y cargaron con alimentos, medicamentos y electrodomésticos.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos se elevó a 188, y el de heridos, a 1,520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.
1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE

Junto con Brasil, países como Estados Unidos, España y México también se movilizaron para mandar misiones humanitarias, bajo coordinación de la ONU.

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