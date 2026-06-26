Buscan en Venezuela a exdiplomática y a su esposo puertorriqueño reportados como desaparecidos

Amigos y colegas de la exdiplomática venezolana María Clemencia López Ramírez y de su esposo puertorriqueño, José Ignacio Jiménez, alertaron sobre la desaparición de la pareja tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que impactaron La Guaira y zonas aledañas de Venezuela en la tarde del miércoles.

La relacionista pública y comunicadora Rosalía Ortiz Luquis explicó a El Nuevo Día que la pareja fue reportada oficialmente como desaparecida. Ortiz Luquis añadió que López Ramírez y Jiménez dividían su tiempo entre su residencia ubicada en La Guaira y un apartamento que mantienen en el Viejo San Juan.

El Departamento de Estado de Puerto Rico indicó a El Nuevo Día que, de momento, no cuenta con información sobre el estatus de la pareja y que verificaría con agencias en Venezuela y en Estados Unidos.

Más temprano, Ortiz Luquis escribió en su página de Facebook sobre la desaparición de la pareja mediante mensajes que recibió de amigos y familiares. Sin embargo, de momento, no hay una confirmación oficial de parte de agencias de Venezuela, Estados Unidos o Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Nos dicen que oficialmente están desaparecidos. ¡No perdamos la esperanza entonces!”, escribió la comunicadora.

1 / 23 | Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. - Pedro Mattey 1 / 23 Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. Pedro Mattey Compartir

“Aún no encuentro palabras para nombrar esta tristeza...ella, diplomática venezolana, antillanista de corazón. Él, boricua, independentista, bolivariano, generoso siempre; un verdadero embajador sin cartera para quienes encontraban en él una mano tendida, una casa, una conversación. Amaron el Viejo San Juan, la calle San Sebastián, a Venezuela, a Cuba, a Puerto Rico y nos enseñaron de una geografía que no cabe en los mapas: la de los afectos, las luchas compartidas y la historia antillana”, añadió.

“No debemos perder la esperanza”, insistió.

Del mismo modo, el abogado e historiador puertorriqueño Rafael Anglada López lamentó la situación en una entrada en su página de Facebook.

“Conocí a José Ignacio en 1973 y, por separado, conocí a María Clemencia López, ayudante especial, primero, del embajador venezolano Leonardo Díaz González y, posteriormente, en 1974 del embajador venezolano Simón Alberto Consalvi”, escribió.

Tan reciente como en mayo pasado, la Asociación para la Defensa del Borrico (ADEBO), reserva ecológica pionera en España dedicada a proteger a los burros, rescatar asnos abandonados y conservar especies en peligro de extinción, anunció a López Ramírez como colaboradora.

En su página web, ADEBO hizo el anunció en un artículo fechado al 26 de mayo.

“El pasado 22 de mayo se acercó a la reserva situada en la Sierra de Rute junto a su marido, el historiador portorriqueño José Ignacio Jiménez, y otros amigos y personalidades, señala el portal web.

Hasta este viernes, el gobierno de Venezuela contabilizó 920 muertes y sobre 3,600 heridos a consecuencia de los daños provocados por los dos terremotos a edificios y otras estructuras.

PUBLICIDAD