Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche.

1 / 23 Ascienden a 920 muertos y 3,360 los heridos en Venezuela tras el doble terremoto

Ascienden a 920 muertos y 3,360 los heridos en Venezuela tras el doble terremoto. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche.

1 / 23 | Ascienden a 920 muertos y 3,360 los heridos en Venezuela tras el doble terremoto. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. - Pedro Mattey

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este jueves que los fallecidos por los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos, además de 3,360 personas heridas.

“Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio”, señaló Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Vecinos y equipos de rescate removían el viernes los escombros para buscar a sobrevivientes de los dos potentes sismos en Venezuela, al tiempo que miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

La región costera de La Guaira, al norte de Caracas, fue la más afectada, con decenas de edificios colapsados y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales. El principal aeropuerto venezolano, que se encuentra en esa región, permanece cerrado, lo que dificulta la llegada al país de ayuda internacional.

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Los terremotos del miércoles de magnitud 7.2 y 7.5, respectivamente, son los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo.

Captan el escalofriante momento del terremoto en Venezuela Un potente sismo de 7.1 sacudió la costa norte de Venezuela, derrumbando edificios en Caracas.

Rodríguez añadió que “hasta el actual momento tenemos más de 4,000 personas damnificadas... 383 edificaciones afectadas de manera total o importante”, en su mayoría en La Guaira.

Llega primer equipo de ayuda de Estados Unidos

El primer envío aéreo de ayuda humanitaria estadounidense ha llegado a Venezuela para apoyar a dos equipos especializados de búsqueda y rescate urbano que se espera que arriben pronto al país, informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas en su cuenta en X.

Cada equipo estará integrado por unos 80 especialistas entre bomberos, médicos e ingenieros estructurales, así como por 12 perros entrenados para detectar sobrevivientes en edificios derrumbados.

Misión humanitaria de Brasil lista para partir

Unos 40 brasileños se preparan para partir del aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, a bordo de una aeronave militar que transporta equipos y suministros como parte de una misión humanitaria anunciada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Miembros de la agencia de protección civil, bomberos y personal con equipos de escaneo capaces de localizar teléfonos celulares y otros dispositivos que pueden ayudar a identificar a personas atrapadas abordaron el avión de la Fuerza Aérea Brasileña.

Armin Braun, responsable de la misión de asistencia de Brasil a Venezuela, declaró que la primera etapa consistirá en la búsqueda de personas que puedan seguir con vida bajo los escombros.

1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE 1 / 8 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. Agencia EFE Compartir

“El mayor desafío es el tiempo: preparar toda la logística, llegar con la suficiente rapidez para operar con eficacia y, al mismo tiempo, poder realizar actividades de búsqueda y rescate”, afirmó Braun.

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Campamento improvisado en Catia La Mar

En Catia La Mar, una comunidad contigua al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la gente rodeó una camioneta civil que repartía pan y agua y un soldado tuvo que intervenir para permitir que el vehículo se retirara del lugar. La gente había convertido el estacionamiento de una farmacia en un refugio improvisado instalando lonas, hamacas y tiendas de campaña.

Vecinos desesperados de La Guaira piden ayuda

Cuando un gran deslizamiento de tierra azotó el estado de La Guaira en 1999, cobrándose la vida de más de 10,000 personas, Dalia Ramírez fue arrastrada por la inundación y, milagrosamente, logró sobrevivir.

Veintisiete años después este estado costero vuelve a ser una zona de desastre tras dos terremotos consecutivos, en los que el hijo de Dalia, su esposa y sus dos nietos quedaron bajo un edificio residencial financiado por el gobierno que quedó reducido a escombros.

“Tengo un dolor que no lo voy a superar nunca. Le digo a mi hijo que hasta el último suspiro lo voy a tener presente. No se lo deseo a ninguna madre este dolor que estoy pasando”, dijo Ramírez a The Associated Press.

Los residentes del sector conocido como Playa Los Cocos están furiosos y desesperados.

“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

“Hacemos un llamado al gobierno, a los países del mundo, que nos ayuden. Aquí se necesitan máquinas, la fuerza humana no va a dar abasto, no pueden hombres mover esas estructuras”, dijo a AP Nazareth Jiménez. Su hermano, su cuñada y sus sobrinos están bajo los escombros.