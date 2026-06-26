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Puerto Rico detalla cómo coordina ayuda para Venezuela tras los terremotos

El Departamento de Estado está en contacto con entidades para hacer llegar los donativos a las zonas impactadas

26 de junio de 2026 - 8:43 AM

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Gobierno de Puerto Rico organiza con la comunidad venezolana el envío de ayuda para los damnificados por los terremotos. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La respuesta humanitaria de Puerto Rico ante los dos terremotos registrados en Venezuela comenzó a tomar forma con un encuentro entre el Departamento de Estado y representantes de organizaciones de la comunidad venezolana radicada en la isla.

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La reunión se llevó a cabo la tarde del jueves en la sede del Departamento de Estado, en el Viejo San Juan, en respuesta a la emergencia provocada por los fuertes terremotos que han devastado a Venezuela, dejando a su paso destrucción, muertos y heridos.

La secretaria del Departamento Estado, Rosachely Rivera Santana, encabezó el encuentro, en el que participaron diversas entidades venezolanas con presencia en Puerto Rico, con el propósito de definir una estrategia conjunta para que la ayuda llegue.

“Convocamos a las principales organizaciones venezolanas establecidas en Puerto Rico porque queremos que este esfuerzo se construya junto a quienes conocen la realidad que vive su país”, explicó Rivera Santana, en un parte de prensa.

“Escuchamos cuáles son las necesidades más urgentes y comenzamos a organizar qué ayuda se recopilará, cómo se prepararán los envíos y cuál será el mecanismo para que los suministros lleguen a las personas afectadas”, dijo la funcionaria que lidera el esfuerzo.

“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela

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Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

Asimismo, aseguró que la gobernadora, el gobierno de Puerto Rico y ella buscan brindar un respaldo responsable, organizado y coordinado con las autoridades correspondientes en el país afectado por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5.

A la reunión, celebrada en la sede del Departamento de Estado, asistieron representantes de Casa Venezuela, Ateneo Venezolano, la Iglesia Discípulos de Cristo en Venezuela, Logos en Puerto Rico, Venex, MV PR Immigration y otros líderes comunitarios.

Durante el intercambio, los participantes ofrecieron un panorama actualizado de la situación en Venezuela -donde, al momento, más de 230 personas han fallecido y sobre 4,300 resultaron heridas- y se comprometieron a colaborar en la coordinación de la asistencia.

Como parte de las gestiones, Rivera Santana informó que sostendría un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para conocer el procedimiento oficial que deberá seguir Puerto Rico al momento de enviar ayuda.

En ese aspecto, indicó que esa orientación permitirá determinar cuáles organizaciones estarán autorizadas para recibir los donativos y el mecanismo más adecuado para su distribución.

Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país.Montándose sobre los techos de establecimientos colapsados, personas ingresaron a los locales y cargaron con alimentos, medicamentos y electrodomésticos.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos se elevó a 188, y el de heridos, a 1,520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.
1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE

Los representantes de la comunidad venezolana señalaron que La Guaira es una de las regiones más afectadas por los terremotos, con múltiples edificaciones colapsadas. Además, indicaron que el principal aeropuerto internacional que sirve a Caracas permanece fuera de operaciones, lo que dificulta la movilización de suministros. También alertaron sobre daños en infraestructura y fallas en servicios esenciales en distintos sectores de la capital.

Entre los artículos identificados como prioritarios figuran materiales médicos y de primeros auxilios, así como alimentos no perecederos, incluyendo productos enlatados, barras nutricionales y galletas.

La lista también incorpora guantes de trabajo, guantes quirúrgicos, cascos de seguridad, linternas, baterías, extensiones eléctricas, baterías portátiles y productos de higiene personal. Las autoridades aclararon que no se recibirán líquidos debido a limitaciones logísticas.

La funcionaria recordó que estas acciones forman parte de las iniciativas emprendidas por el Departamento de Estado desde las primeras horas posteriores a la emergencia. Como parte de esas gestiones, la agencia remitió comunicaciones al Departamento de Estado federal y a la Embajada estadounidense en Caracas para expresar la solidaridad del gobierno de Puerto Rico y solicitar orientación sobre los canales oficiales para contribuir con la respuesta humanitaria.

“Estamos trabajando de la mano con la comunidad venezolana y con las autoridades federales porque queremos responder a las necesidades reales de las personas afectadas”, añadió Rivera Santana.

Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche.Al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas, indicó el jueves por la mañana la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.El USGS hace asimismo una estimación de las pérdidas económicas derivadas de los terremotos, que calcula con los datos actuales entre el 1% y el 7% del PIB de Venezuela.
1 / 23 | Entre escombros y ruinas: buscan sobrevivientes tras terremotos en Venezuela. Equipos de rescate buscan entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles por la noche. - Pedro Mattey

“Cada decisión que tomemos estará dirigida a que la ayuda llegue de forma ágil, organizada y transparente, siguiendo los mecanismos oficiales establecidos para este tipo de emergencias. Puerto Rico siempre ha demostrado su solidaridad con los pueblos hermanos y esta ocasión no será la excepción”, puntualizó.

El Departamento de Estado informó que próximamente dará a conocer los centros de acopio, el calendario para recibir donativos y las organizaciones autorizadas para manejar y enviar la asistencia, una vez finalice la coordinación con las autoridades federales.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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