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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Liberty ofrece llamadas sin costo a Venezuela

Ante la emergencia sísmica, esta medida solidaria estará activa hasta el 28 de junio e incluye a clientes individuales y corporativos

25 de junio de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Liberty anunció que las llamadas móviles a Venezuela no tendrán costo de larga distancia hasta el 28 de junio, como medida de apoyo ante la emergencia en ese país. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En solidaridad con la emergencia que sufre Venezuela a raíz de los potentes terremotos que han impactado diversas zonas del país, Liberty Puerto Rico anunció una medida especial para facilitar la comunicación entre familiares y para la comunidad empresarial.

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A partir de las 11:59 p.m. (medianoche) del 25 de junio, y hasta el 28 de junio de 2026, todos los clientes móviles de Liberty -con cuentas personales o comerciales- podrán realizar llamadas de larga distancia internacional a Venezuela sin costo desde Puerto Rico.

Esta iniciativa busca brindar apoyo a quienes necesitan verificar el bienestar de sus familiares, coordinar ayuda o mantenerse comunicados durante este momento.

“En Liberty reconocemos la importancia de mantenerse conectados durante situaciones de emergencia. Queremos apoyar a la comunidad venezolana en Puerto Rico facilitando la comunicación con sus seres queridos o colegas de trabajo en Venezuela cuando más lo necesitan”, expresó Giovanna Ramírez de Arellano, directora sénior de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Liberty Puerto Rico.

La exención de cargos aplicará automáticamente a las llamadas originadas desde Puerto Rico desde los teléfonos móviles hacia números en Venezuela durante el período entre el 26 y el 28 de junio de 2026. No requiere ninguna gestión por parte del cliente, informó la proveedora mediante comunicado.

Liberty puntualizó que mantiene su compromiso de apoyar a las comunidades a las que sirve y de responder de manera ágil ante eventos que impactan la vida de sus clientes y sus familias.

Según han informado las agencias noticiosas, los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 registrados el miércoles se cuentan entre los más fuertes que han azotado Venezuela en más de un siglo.

Hasta la tarde del jueves, se habían confirmado 188 muertes y 1,520 personas heridas.

Pero, a base de modelos automáticos, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) estimó que los sismos dejarían por lo menos 10,000 muertos.

Además, se habían contado unas 140 réplicas desde la tarde del miércoles hasta el jueves en la madrugada.

Los daños se han reportado en amplias zonas del país, pues se han desalojado edificios en zonas tan lejanas como la Amazonía brasileña, a unas 1,050 millas de la capital venezolana, Caracas, informó Agencia EFE.

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Liberty Puerto RicoTelecomunicacionesTerremotosVenezuela
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