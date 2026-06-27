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Temblor de magnitud 4.7 vuelve a sacudir la zona norte de Venezuela

El evento ocurrió poco después de las 6:00 p.m., cerca de la ciudad de Maracay

27 de junio de 2026 - 8:57 PM

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Un nuevo evento sísmico fue registrado en la tarde del viernes en la ciudad de Maracay, en Venezuela. (Fernando Vergara)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó, en la noche de este viernes, un nuevo sismo de magnitud 4.7 con epicentro en el mar al norte de Maracay en Venezuela.

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De acuerdo con la agencia, el sismo fue detectado a las 6:16 p.m. del viernes, hora local, a unas 33 millas al norte de El Limón, otra ciudad venezolana densamente poblada.

El evento tuvo una profundidad de seis millas y su epicentro fue situado en las coordenadas 10.8 grados norte y 67.5 grados oeste.

El nuevo evento ocurrió apenas dos días después de que dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 causaron estragos en la zona de La Guaira. Al momento, los informes de las autoridades locales apuntan a 920 muertes, 3,360 heridos y más de 50,000 desaparecidos.

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Breaking NewsTerremotosVenezuelaUSGS
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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