Temblor de magnitud 4.7 vuelve a sacudir la zona norte de Venezuela

De acuerdo con la agencia, el sismo fue detectado a las 6:16 p.m. del viernes, hora local, a unas 33 millas al norte de El Limón, otra ciudad venezolana densamente poblada.

El evento tuvo una profundidad de seis millas y su epicentro fue situado en las coordenadas 10.8 grados norte y 67.5 grados oeste.