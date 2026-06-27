Temblor de magnitud 4.7 vuelve a sacudir la zona norte de Venezuela
El evento ocurrió poco después de las 6:00 p.m., cerca de la ciudad de Maracay
27 de junio de 2026 - 8:57 PM
27 de junio de 2026 - 8:57 PM
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó, en la noche de este viernes, un nuevo sismo de magnitud 4.7 con epicentro en el mar al norte de Maracay en Venezuela.
De acuerdo con la agencia, el sismo fue detectado a las 6:16 p.m. del viernes, hora local, a unas 33 millas al norte de El Limón, otra ciudad venezolana densamente poblada.
El evento tuvo una profundidad de seis millas y su epicentro fue situado en las coordenadas 10.8 grados norte y 67.5 grados oeste.
El nuevo evento ocurrió apenas dos días después de que dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 causaron estragos en la zona de La Guaira. Al momento, los informes de las autoridades locales apuntan a 920 muertes, 3,360 heridos y más de 50,000 desaparecidos.
Aftershocks of Wednesday's earthquakes in Venezuela are expected to continue.— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 26, 2026
According to the latest USGS forecast, there is an 8% (1-in-12) chance of an aftershock larger than 6.0 in the next week. The forecast will be updated as the sequence continues.
For the latest… pic.twitter.com/Y42MXGEoxp
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