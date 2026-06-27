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A 72 horas de los terremotos: Venezuela vive horas cruciales para el rescate de víctimas

Se han contabilizado al menos 920 muertos y 3,360 heridos

27 de junio de 2026 - 12:22 PM

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Rescatistas del Ejercito de México trabajan en un edificio afectado por un terremoto este viernes, en La Guaira. (Ronald Peña R)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Venezuela vive este sábado horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3,360 heridos.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en la madrugada de hoy que la prioridad del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad es el rescate de las personas que han quedado atrapadas.

El ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, compartió en su cuenta de Telegram un video de maquinarias trasladándose a La Guaira, donde habitantes han pedido ayuda desde el viernes y han reconocido que han usado herramientas propias para buscar personas entre los escombros.

“Gigantesca cantidad de maquinaria pesada sigue llegando a La Guaira para salvar vidas”, escribió el ministro en el mensaje que acompaña el video.

En Caracas, Gustavo Duque, el alcalde del municipio Chacao, uno de los más afectados de la ciudad, indicó que en uno de los edificios de la zona, el Don Pepe ya no hay personas con vida.

“Mira este desastre”: momento en que terremotos destruyeron el aeropuerto de Venezuela

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Captado en video. Así quedó el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cerca de Caracas.

“Quiero decirle con total claridad y sinceridad que en el edificio Don Pepe ya se hicieron todos los estudios. El comandante de los bomberos certificó que en el edificio Don Pepe lamentablemente ya no hay personas con vida”, dijo en un video publicado en Instagram.

En cuanto a otro edificio de la zona más afectada, el Petunia, detalló que rescatistas mexicanos y argentinos ingresaron “a todos los lugares que pudieron” y explicaron que las placas de la estructura son pesadas.

“Vamos a hacer todo lo posible por rescatar a personas con vida. Pero es complejo. Ellos mismos (los rescatistas) han reconocido que es un trabajo complejo”, añadió Duque.

Desde Los Palos Grandes, en Caracas, Héctor Méndez, rescatista de México, declaró al canal estatal Venezolana de Televisión que está por tercera vez en Venezuela y que él y su equipo trabajan en el lugar desde la noche del viernes.

“No nos vamos a mover hasta que terminemos porque hicimos un compromiso moral y los topos aztecas somos un grupo de palabra”, subrayó Méndez.

Entretanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, y el mayor general Kevin J. Jarrard del Cuerpo de Marines de Los Estados Unidos afinan estrategias en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, inoperativo debido a daños derivados del terremoto.

“Se coordina el buen empleo militar para garantizar el mejor despliegue logístico, fundamental en el puente de asistencia humanitaria y atención integral a las víctimas del reciente movimiento telúrico”, publicó el Ministerio de Defensa en su cuenta de Telegram.

Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país.Montándose sobre los techos de establecimientos colapsados, personas ingresaron a los locales y cargaron con alimentos, medicamentos y electrodomésticos.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos se elevó a 188, y el de heridos, a 1,520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas.
1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE

Asimismo, supervisaron las “labores destinadas a la pronta recuperación y estabilización de las pistas de aterrizaje e infraestructura general del principal aeropuerto del país”, añadió la cartera de Estado.

El doble terremoto del miércoles ha dejado al menos 920 muertos y 3,360 heridos, según las últimas cifras oficiales.

La Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM) estimó este viernes que hasta 6.76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. La cifra incluiría dos millones de personas en Caracas.

El país ha recibido a más de 1,600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas, informó este sábado el vicecanciller venezolano para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen 10 países más, dijo Delcy Rodríguez, sin dar más detalles, en un mensaje en la madrugada de hoy.

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