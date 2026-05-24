Rescatistas intentan encontrar sobrevivientes tras mortal explosión de mina de carbón en China

Qinyuan - Rescatistas en el norte de China buscaban sobrevivientes el domingo después de que la explosión de carbón más mortífera del país en los últimos años matara al menos a 82 personas.

Un reportero de The Associated Press vio cómo la policía y personal de seguridad custodiaban la entrada de la instalación minera ubicada en el condado de Qinyuan, en la ciudad de Changzhi, mientras vehículos de emergencia se encontraban en el lugar.

Cientos de rescatistas y personal médico fueron enviados para ayudar en las labores de rescate, informó la prensa estatal. Los rescatistas se turnaban para bajar por el pozo de la mina, según la agencia oficial de noticias Xinhua, enfrentando obstáculos que incluían túneles inundados.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió una investigación exhaustiva y que los responsables rindan cuentas, después de la mortífera explosión de gas del viernes por la noche en la mina de carbón Liushenyu, en la provincia de Shanxi.

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Dos personas estaban desaparecidas y decenas de mineros fueron hospitalizados, señalaron funcionarios locales a última hora del sábado en una conferencia de prensa. La cifra de muertos se revisó a la baja desde 90; los funcionarios atribuyeron el cambio a escenas “caóticas” tras el siniestro y a información inexacta proporcionada por el operador de la mina.

Algunos mineros hospitalizados recordaron haber visto humo cuando ocurrió el accidente y haber perdido el conocimiento, según informes de la prensa estatal. Muchos de los heridos resultaron afectados por gas tóxico, indicó la prensa estatal.

La mina de carbón ha violado “gravemente” la ley, según funcionarios locales, aunque no detallaron cuáles fueron las infracciones específicas. La televisora estatal china CCTV informó previamente que los planos proporcionados por la mina de carbón Liushenyu no coincidían con la disposición real, lo que obstaculizó las labores de rescate.

La prensa estatal dijo que los responsables de la empresa detrás del accidente minero estaban “controlados”.

Las autoridades locales indicaron tras el accidente que habría una inspección “integral y general” del sector de la minería del carbón, que incluiría revisiones del drenaje de gas de las minas, la ventilación, los sistemas de monitoreo de seguridad y sus diseños subterráneos.

La provincia interior de Shanxi, ubicada al suroeste de la capital china, Pekín, con una población de alrededor de 34 millones, es la principal provincia carbonífera de China, donde trabajan cientos de miles de mineros.

Una inspección más amplia de las minas de carbón podría presionar la capacidad de la provincia para producir su volumen anual de alrededor de 1,300 millones de toneladas de carbón, lo que representa casi un tercio del total de China.

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El carbón sigue siendo una fuente importante de energía en China, dada su alta disponibilidad y bajo coste, incluso mientras el país acelera su transición hacia energías verdes. Los accidentes mineros eran comunes y las autoridades habían implementado medidas para ayudar a mejorar la seguridad en los últimos años.

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