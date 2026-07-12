Niño de 2 años sufre caída de una motora en Ponce
La Policía inició el protocolo de investigación y el caso fue referido al Departamento de la Familia
12 de julio de 2026 - 9:16 AM
12 de julio de 2026 - 9:16 AM
Un niño de 2 años sufrió una caída de una motora en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en Ponce.
En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el caso fue reportado a eso de las 9:00 p.m., en el residencial Dr. Pila.
Según la información preliminar, la Policía fue alertada mediante una llamada al precinto.
“Al llegar los agentes al lugar un menor de dos años de edad, sufrió una caída de una motora”, apuntó el informe policiaco.
“El menor fue transportado por su madre a una institución hospitalaria del área, donde el médico de turno le tomó cuatro puntos de sutura y su condición fue descrita como estable”, agregó.
El comunicado explicó que, “como parte del protocolo, el caso fue referido a la División de Delitos Sexuales del CIC de Ponce y al Departamento de la Familia, para continuar con la investigación correspondiente”
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