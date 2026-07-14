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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bala roza la oreja de un adolescente de 15 años en Fajardo

La madre del menor reportó que escucharon disparos al salir de su vivienda

14 de julio de 2026 - 6:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Los hechos fueron reportados a eso de las 12:14 a.m., en el residencial Pedro Rosario Nieves.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un menor de edad resultó con una herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en Fajardo.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 12:14 a.m., en el residencial Pedro Rosario Nieves.

Según la investigación preliminar, una llamada recibida desde una institución hospitalaria alertó sobre el ingreso de un menor de 15 años con una herida de bala en el área de la oreja izquierda.

Según la Policía, la madre del perjudicado informó que “mientras salía de su apartamento junto a sus hijos, escuchó varios disparos provenientes de un vehículo en movimiento, resultando su hijo herido”.

El menor fue transportado a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno, quien indicó que se encontraba en condición estable.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, donde el agente Jorge Encarnación continuará con el caso.

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Heridos de balaFajardoBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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