Bala roza la oreja de un adolescente de 15 años en Fajardo

Un menor de edad resultó con una herida de bala en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de hoy, martes, en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 12:14 a.m., en el residencial Pedro Rosario Nieves.

Según la investigación preliminar, una llamada recibida desde una institución hospitalaria alertó sobre el ingreso de un menor de 15 años con una herida de bala en el área de la oreja izquierda.

Según la Policía, la madre del perjudicado informó que “mientras salía de su apartamento junto a sus hijos, escuchó varios disparos provenientes de un vehículo en movimiento, resultando su hijo herido”.

El menor fue transportado a un hospital del área, donde fue atendido por el médico de turno, quien indicó que se encontraba en condición estable.