Accidente grave causa cierre de carriles en ambas direcciones en el expreso Rafael Martínez Nadal

Un accidente de tránsito provocó el cierre de carriles en ambas direcciones del expreso Rafael Martínez Nadal en la tarde de este lunes, mientras agentes de la Policía investigan las circunstancias de los hechos.

El agente Javier Serrano, de la División de Autopistas de Buchanan, confirmó a El Nuevo Día que el accidente ocurrió en dirección de la PR-1, hacia Guaynabo, y que las autoridades se encuentran “en etapa investigativa”.

De acuerdo con los detalles preliminares en un informe, “mientras un conductor de 83 años transitaba un vehículo Kía Seltos del año 2020, que en contra del tránsito-de Guaynabo hacia Caguas- al llegar al kilómetro 5.5 alegadamente impactó de frente al conductor de una Hyundai Tucson color champán del año 2005 de 20 años de edad”.

A causa de la colisión, resultaron heridas dos pasajeras; una en cada vehículo. Los heridos serían trasladados hasta el Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica.