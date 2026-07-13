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Accidente grave causa cierre de carriles en ambas direcciones en el expreso Rafael Martínez Nadal

Agentes de la División de Autopistas de Buchanan permanecen en la escena y recomiendan vía alternas

13 de julio de 2026 - 4:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la Policía investigan las circunstancias del incidente. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Un accidente de tránsito provocó el cierre de carriles en ambas direcciones del expreso Rafael Martínez Nadal en la tarde de este lunes, mientras agentes de la Policía investigan las circunstancias de los hechos.

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El agente Javier Serrano, de la División de Autopistas de Buchanan, confirmó a El Nuevo Día que el accidente ocurrió en dirección de la PR-1, hacia Guaynabo, y que las autoridades se encuentran “en etapa investigativa”.

De acuerdo con los detalles preliminares en un informe, “mientras un conductor de 83 años transitaba un vehículo Kía Seltos del año 2020, que en contra del tránsito-de Guaynabo hacia Caguas- al llegar al kilómetro 5.5 alegadamente impactó de frente al conductor de una Hyundai Tucson color champán del año 2005 de 20 años de edad”.

A causa de la colisión, resultaron heridas dos pasajeras; una en cada vehículo. Los heridos serían trasladados hasta el Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica.

Las autoridades exhortaron a los conductores a utilizar rutas alternas y anticipar demoras mientras continúan los trabajos en la escena.

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Accidentes de TránsitoGuaynaboBreaking News
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