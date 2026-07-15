Buscan a adolescente de 16 años reportada como desaparecida en Villa Palmeras

La Policía solicitó este martes la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Catalina Z. Burgos Medina, una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en la calle Ferrer, en el sector Villa Palmeras de Santurce.

Según la Uniformada, la menor fue reportada desaparecida por una trabajadora social del Departamento de la Familia.

Burgos Medina fue descrita como de tez negra, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5′4″), con un peso de 130 libras, ojos marrones y cabello corto color marrón.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, un pantalón largo rosa y sandalias Crocs negras.