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Buscan a adolescente de 16 años reportada como desaparecida en Villa Palmeras

La desaparición fue reportada por una trabajadora social del Departamento de la Familia

15 de julio de 2026 - 9:44 PM

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Al momento de su desaparición, Catalina Burgos Medina vestía una camiseta negra, un pantalón largo rosa y sandalias Crocs negras. (Suministrada)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía solicitó este martes la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de Catalina Z. Burgos Medina, una adolescente de 16 años reportada como desaparecida en la calle Ferrer, en el sector Villa Palmeras de Santurce.

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Según la Uniformada, la menor fue reportada desaparecida por una trabajadora social del Departamento de la Familia.

Burgos Medina fue descrita como de tez negra, con una estatura de cinco pies y cuatro pulgadas (5′4″), con un peso de 130 libras, ojos marrones y cabello corto color marrón.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta negra, un pantalón largo rosa y sandalias Crocs negras.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Burgos Medina, puede llamar a la línea confidencial de la Uniformada en el 787-343-2020, o llamar a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan al 787-793-1234, extensiones 2200, 2271 o 2217. También puede enviar información a través de las cuentas oficiales de la Policía en Facebook o X.

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Personas desaparecidasAdolescentesBreaking NewsPolicía de Puerto RicoCICSanturce
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