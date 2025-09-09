Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de septiembre de 2025
88°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan si un cuerpo hallado en Juncos corresponde al de un hombre reportado como desaparecido en Río Grande

El proceso de identificación está a cargo del Instituto de Ciencias Forenses

9 de septiembre de 2025 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hallazgo se reportó a eso de las 7:19 de la mañana de este lunes, en la carretera PR-185, sector Los Martínez, en Juncos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan si el cuerpo encontrado este lunes en Juncos corresponde al de un hombre que fue reportado como desaparecido en Río Grande.

RELACIONADAS

El hallazgo del cuerpo se reportó a eso de las 7:19 de la mañana de este lunes, en la carretera PR-185, sector Los Martínez, en Juncos.

“No se descarta. Pero, de lo que pudimos recopilar en la escena, de la vestimenta y el calzado, son similares a los que tenía al momento de desaparecer”, explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Caguas, Harry Solivan, en entrevista con El Nuevo Día.

La Policía informó el domingo que Christopher Rojas Valenzuela, de 37 años, fue reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre en Río Grande.

Fue descrito físicamente como de tez blanca, aproximadamente 5’6” de estatura, 230 libras, ojos marrones y cabello negro. El comunicado agregó que posee un tatuaje en el área del cuello y en el brazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo negro, gorra negra, camisa de playa manga larga negra y zapatos deportivos marca Nike con colores negro, rojo y blanco.

“Estamos corroborando una información y hubo una comunicación con los familiares del joven que está desaparecido en el área de Fajardo para que fueran orientados por el Instituto de Ciencias Forenses en cuanto al proceso de investigación”, agregó Solivan.

La madre de Rojas Valenzuela había hablado públicamente sobre el caso, en una entrevista con Telenoticias, en la que hizo un llamado de cooperación con las autoridades para dar con su hijo.

“Lo único que solicito, de corazón, a la persona [...] que por favor, aunque sea anónimamente diga dónde está para darle cristiana sepultura”, expresó la madre, en la entrevista televisiva.

En la región policiaca de Caguas también trabajan con el reporte de la desaparición de un hombre, identificado como Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien fue visto por última vez el 3 de septiembre en su residencia en el barrio Lirios Dorado en Juncos.

Reyes Correa fue descrito como de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Según Solivan, de la escena no se encontró alguna pista que apunte a que se trate de Reyes Correa, sino que coincide más con las descripciones en el reporte de desaparición de Rojas Valenzuela.

La Policía había solicitado ayuda ciudadana para dar con el paradero de estas personas desaparecidas. Si alguien tiene información que pueda ayudar en el esclarecimiento de estos y otros casos, puede llamar al 787-343-2020.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsDesaparecidosInstituto de Ciencias Forenses JuncosRío Grande
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: