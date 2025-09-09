Investigan si un cuerpo hallado en Juncos corresponde al de un hombre reportado como desaparecido en Río Grande

Las autoridades investigan si el cuerpo encontrado este lunes en Juncos corresponde al de un hombre que fue reportado como desaparecido en Río Grande.

El hallazgo del cuerpo se reportó a eso de las 7:19 de la mañana de este lunes, en la carretera PR-185, sector Los Martínez, en Juncos.

“No se descarta. Pero, de lo que pudimos recopilar en la escena, de la vestimenta y el calzado, son similares a los que tenía al momento de desaparecer”, explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Caguas, Harry Solivan, en entrevista con El Nuevo Día.

La Policía informó el domingo que Christopher Rojas Valenzuela, de 37 años, fue reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre en Río Grande.

Fue descrito físicamente como de tez blanca, aproximadamente 5’6” de estatura, 230 libras, ojos marrones y cabello negro. El comunicado agregó que posee un tatuaje en el área del cuello y en el brazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo negro, gorra negra, camisa de playa manga larga negra y zapatos deportivos marca Nike con colores negro, rojo y blanco.

“Estamos corroborando una información y hubo una comunicación con los familiares del joven que está desaparecido en el área de Fajardo para que fueran orientados por el Instituto de Ciencias Forenses en cuanto al proceso de investigación”, agregó Solivan.

La madre de Rojas Valenzuela había hablado públicamente sobre el caso, en una entrevista con Telenoticias, en la que hizo un llamado de cooperación con las autoridades para dar con su hijo.

“Lo único que solicito, de corazón, a la persona [...] que por favor, aunque sea anónimamente diga dónde está para darle cristiana sepultura”, expresó la madre, en la entrevista televisiva.

En la región policiaca de Caguas también trabajan con el reporte de la desaparición de un hombre, identificado como Santiago Reyes Correa, de 86 años, quien fue visto por última vez el 3 de septiembre en su residencia en el barrio Lirios Dorado en Juncos.

Reyes Correa fue descrito como de tez blanca, cabello canoso y ojos marrones, con una estatura de cinco pies y seis pulgadas (5′6″) y de 130 libras de peso, aproximadamente. Al momento de su desaparición, vestía un pantalón negro y una camisa blanca con rayas negras.

Según Solivan, de la escena no se encontró alguna pista que apunte a que se trate de Reyes Correa, sino que coincide más con las descripciones en el reporte de desaparición de Rojas Valenzuela.