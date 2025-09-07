Buscan a hombre de 37 años reportado como desaparecido en Río Grande

Las autoridades solicitaron ayuda para dar con el paradero de un hombre de 37 años reportado como desaparecido el pasado 3 de septiembre en Río Grande.

La Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) identificó al hombre como Christopher Rojas Valenzuela.

De acuerdo con el informe policíaco, Rojas Valenzuela fue reportado como desaparecido por su pareja.

Fue descrito físicamente como de tez blanca, aproximadamente 5’6” de estatura, 230 libras, ojos marrones y cabello negro. El comunicado agregó que posee un tatuaje en el área del cuello y en el brazo derecho.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo color negro, gorra negra, camisa de playa manga larga color negro y zapatos deportivos con colores negro, rojo y blanco, marca Nike.

De acuerdo con la querella, el hombre fue visto por última vez el 2 de septiembre cuando salía de su residencia en el barrio Monte Bello, de Río Grande, a eso de las 7:00 p.m.

La querella señala que se dirigía a encontrarse con un conocido apodado como “Colo” para buscar un vehículo todo terreno. Sin embargo, al día siguiente, no se reportó a su trabajo en un restaurante en el barrio Malpica. Los investigadores indagaron en hospitales cercanos, pero no encontraron información.

Por su parte, la Policía investiga el hallazgo de un vehículo incendiado en Río Grande debido a que tiene características similares a las del de Rojas Valenzuela.

El informe policíaco indica que agentes de la Policía Municipal de Río Grande fueron alertados sobre un vehículo incendiado el 3 de septiembre, en el kilómetro 11.6 de la PR-186.

“Al llegar al lugar antes mencionado se halló el vehículo marca Jeep, modelo Grand Cherokee, quemado en su totalidad”, indica el comunicado de la Uniformada.

Los daños que sostuvo la carrocería habían dificultado el proceso de identificación del vehículo.

Mientras, en entrevista con Telenoticias, la madre de Rojas Valenzuela dijo que llegó a hablar 11 minutos por teléfono con su hijo en la noche en que supieron de él por última vez.

La mujer le pidió que se quedara en línea mientras atendía una segunda llamada, pero se cortó y no pudo establecer comunicación otra vez.

Además, la madre de Rojas Valenzuela dijo que el pasado 28 de agosto su hijo y su esposa estaban en un negocio en Canóvanas y que hasta allí llegó la expareja de la joven, lo que generó una discusión.

Según la madre, no ha podido hablar con la esposa de Rojas Valenzuela desde que ambas ofrecieron versiones distintas a la Policía sobre la vestimenta del hombre al momento de su desaparición.

“Lo único que solicito, de corazón, a la persona [...] que por favor, aunque sea anónimamente diga dónde está para darle cristiana sepultura”, expresó la madre.