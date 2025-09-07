Sexagenario resulta herido en incendio en una residencia en Bayamón
La Policía indicó que el hombre sufrió quemaduras en todo el cuerpo
7 de septiembre de 2025 - 9:46 AM
Las autoridades investigan un incendio en el que un sexagenario resultó con quemaduras en la mañana de este domingo en Bayamón, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:50 a.m., en la calle 9, del sector La Morenita, en el barrio Guaraguao.
De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró “en una residencia donde un hombre de 64 años resultó con quemaduras en todo el cuerpo”.
De inmediato, no se identificó la causa del fuego, si fue accidental o provocado, por lo que habría que esperar por la investigación del personal especializado.
