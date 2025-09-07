Opinión
7 de septiembre de 2025
83°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sexagenario resulta herido en incendio en una residencia en Bayamón

La Policía indicó que el hombre sufrió quemaduras en todo el cuerpo

7 de septiembre de 2025 - 9:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:50 a.m., en la calle 9, del sector La Morenita, en el barrio Guaraguao de Bayamón. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan un incendio en el que un sexagenario resultó con quemaduras en la mañana de este domingo en Bayamón, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:50 a.m., en la calle 9, del sector La Morenita, en el barrio Guaraguao.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se registró “en una residencia donde un hombre de 64 años resultó con quemaduras en todo el cuerpo”.

De inmediato, no se identificó la causa del fuego, si fue accidental o provocado, por lo que habría que esperar por la investigación del personal especializado.

BayamónBreaking NewsPolicía de Puerto RicoFuegoIncendios
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
