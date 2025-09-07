Encuentran un cuerpo baleado en Cidra
El caso es investigado por la División de Homicidios de la región de Caguas
7 de septiembre de 2025 - 7:02 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo en Cidra.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:25 a.m., en el kilómetro 8.3 de la carretera PR-172, en el barrio Río Abajo.
De acuerdo con la Policía, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.
“Al verificar, la Unidad encontró el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, indicó la Policía.
El informe preliminar no precisaba si el occiso fue identificado o si de inmediato se estableció algún móvil o posible sospechoso.
Personal de la División de Homicidios de Caguas y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.
