Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de septiembre de 2025
76°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran un cuerpo baleado en Cidra

El caso es investigado por la División de Homicidios de la región de Caguas

7 de septiembre de 2025 - 7:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon 38 casquillos de bala calibre .40, 5 casquillos de bala calibre 7.62, varios proyectiles, fragmentos de plomo y blindajes, así como el vehículo, un Nissan Sentra, el cual presentaba múltiples impactos de bala. (Archivo)
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:25 a.m., en el kilómetro 8.3 de la carretera PR-172, en el barrio Río Abajo.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este domingo en Cidra.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:25 a.m., en el kilómetro 8.3 de la carretera PR-172, en el barrio Río Abajo.

De acuerdo con la Policía, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una persona tirada sobre el pavimento.

“Al verificar, la Unidad encontró el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, indicó la Policía.

El informe preliminar no precisaba si el occiso fue identificado o si de inmediato se estableció algún móvil o posible sospechoso.

Personal de la División de Homicidios de Caguas y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

Tags
CidraAsesinatosBreaking NewsPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: