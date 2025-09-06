Rescatan a tres personas y a un perro que quedaron atrapadas en el charco El Ataúd en Adjuntas

Las autoridades rescataron, en la tarde de este sábado, a tres personas y a un perro que quedaron atrapados en el charco El Ataúd, en Adjuntas tras un golpe de agua.

El director interino de la Oficina Municipal de de Manejo de Emergencias (OMME) de Adjuntas, Javier Vázquez, confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió a las 2:00 p.m, en la carretera PR-522, cerca de las villas Soto Mayor.

“Se trató de dos hombres y una mujer, todos jóvenes, y un perro”, precisó.

“Cuando yo llego, veo el río normal y, cuando subimos al charco, ha bajado ese golpe. Llegamos allí y, en media hora, logramos sacar a las tres personas y empezó a llover fuerte después”, explicó.

De acuerdo con Vázquez, personal médico llegó al lugar como parte del protocolo, pero dos de los perjudicados rechazaron la asistencia médica. El director interino indicó que las tres personas se encuentran en condición estable.

En su informe preliminar, la Policía identificó a los rescatados como una pareja de 29 y 30 años, residentes de Ponce, junto a otro joven vecino de Adjuntas.

Oficiales de la Policía colaboraron en las labores de rescate, así como bomberos de Adjuntas y Ponce.

El incidente ocurrió en momentos en que varios pueblos se encuentran bajo advertencia de inundaciones debido a fuertes aguaceros asociados a una onda tropical y una vaguada sobre la región.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó que se esperaban inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, provocadas por lluvia excesiva.