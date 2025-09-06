Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Lotería
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de septiembre de 2025
83°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rescatan a tres personas y a un perro que quedaron atrapadas en el charco El Ataúd en Adjuntas

La Policía indicó que los perjudicados se encuentran en buen estado de salud

6 de septiembre de 2025 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Ataúd en Adjuntas. (Archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Las autoridades rescataron, en la tarde de este sábado, a tres personas y a un perro que quedaron atrapados en el charco El Ataúd, en Adjuntas tras un golpe de agua.

RELACIONADAS

El director interino de la Oficina Municipal de de Manejo de Emergencias (OMME) de Adjuntas, Javier Vázquez, confirmó a El Nuevo Día que el incidente ocurrió a las 2:00 p.m, en la carretera PR-522, cerca de las villas Soto Mayor.

“Se trató de dos hombres y una mujer, todos jóvenes, y un perro”, precisó.

“Cuando yo llego, veo el río normal y, cuando subimos al charco, ha bajado ese golpe. Llegamos allí y, en media hora, logramos sacar a las tres personas y empezó a llover fuerte después”, explicó.

De acuerdo con Vázquez, personal médico llegó al lugar como parte del protocolo, pero dos de los perjudicados rechazaron la asistencia médica. El director interino indicó que las tres personas se encuentran en condición estable.

En su informe preliminar, la Policía identificó a los rescatados como una pareja de 29 y 30 años, residentes de Ponce, junto a otro joven vecino de Adjuntas.

Oficiales de la Policía colaboraron en las labores de rescate, así como bomberos de Adjuntas y Ponce.

El incidente ocurrió en momentos en que varios pueblos se encuentran bajo advertencia de inundaciones debido a fuertes aguaceros asociados a una onda tropical y una vaguada sobre la región.

Más temprano, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó que se esperaban inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, provocadas por lluvia excesiva.

Durante la tarde, la actividad de lluvia se concentraría mayormente en el oeste y noroeste. De igual forma, se esperaría precipitación en la zona metropolitana.

Tags
Breaking NewsAdjuntasPolicía de Puerto RicoServicio Nacional de Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 6 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: