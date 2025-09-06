Meteorología cancela advertencia de inundaciones

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló, este sábado, una advertencia de inundaciones que mantuvo vigente para varios pueblos durante gran parte de la tarde, ante fuertes aguaceros y tronadas asociados a una onda tropical y una vaguada sobre la región.

La agencia meteorológica detalló que mantuvo a los siguientes municipios bajo la advertencia:

Juncos, Las Piedras y Naguabo: expiró a las 3:22 p.m.

expiró a las 3:22 p.m. Cataño, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto: expiró a las 3:31 p.m

expiró a las 3:31 p.m Aguadilla, San Sebastián, Lares, Arecibo, Isabela, Moca, Camuy, Hatillo y Quebradillas: expiró a las 3:44 p.m.

expiró a las 3:44 p.m. Ciales y Morovis: expiró a las 4:21 p.m.

expiró a las 4:21 p.m. Utuado y Jayuya: expiró a las 4:41 p.m.

expiró a las 4:41 p.m. Orocovis: expiró a las 4:58 p.m.

expiró a las 4:58 p.m. Hormigueros, Mayaguez y Cabo Rojo: expiró a las 5:40 p.m.

A las 4:41 p.m. del sábado, la agencia federal emitió un boletín especial que advirtió sobre el desarrollo de tormentas eléctricas en la zona interior oeste y suroeste, incluyendo a Mayagüez y Ponce.

“Fuertes tormentas eléctricas impactarán los municipios del suroeste, desde Yauco, extendiéndose hacia el oeste, hasta Cabo Rojo, hasta aproximadamente las 6:00 p.m.”, señaló el SNM.

“A las 4:37 p.m., observadores meteorológicos capacitados reportaron un grupo de fuertes tormentas eléctricas cerca de Puerto Real o Cabo Rojo, moviéndose hacia el oeste a 30 millas por hora (mph)”, añadió la agencia.

El SNM advirtió, además, sobre posibles ráfagas de viento que alcancen las 50 mph y que pudieran derribar ramas de árboles grandes.

Las zonas que se vieron mayormente afectadas fueron Yauco, Cabo Rojo, Mayagüez, Sabana Grande, Hormigueros, San Germán, Lajas, Puerto Real, Monte Grande, La Playa, Maricao, Liborio Negrón Torres, Boquerón, Sabana Eneas, Betances, Fuig, Lluveras, María Antonia e Indios.

“Se espera que las condiciones variables continúen hoy, con aguaceros y tormentas eléctricas que se desplazarán a través de la región durante el día. Además, es probable que se registren índices de calor más caliente en las zonas urbanas y costeras. Si sale, no olvide la sombrilla y botella de agua. Y recuerde, si oye truenos, ¡busque refugio!“, indica el boletín.

Esta mañana, la meteoróloga Glorianne Rivera, del SNM, indicó a El Nuevo Día que los remanentes de humedad de una onda tropical promoverían el desarrollo de aguaceros.

Especificó que, durante la tarde, la actividad de lluvia se concentraría mayormente en el oeste y noroeste. De igual forma, se esperaría precipitación en la zona metropolitana.