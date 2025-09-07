Roban vehículo del estacionamiento de un centro comercial en Caguas
El auto fue descrito como un Hyundai Accent color blanco, de 2020, con tablilla JJP-183
7 de septiembre de 2025 - 1:14 PM
La Policía reportó este sábado el robo de un vehículo en el centro comercial Shop @ Caguas, en ese mismo municipio.
En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron registrados a eso de las 11:16 p.m.
Según el informe policíaco, un joven de 18 años alegó que dejó estacionado su vehículo Hyundai Accent color blanco, del año 2020 y con la tablilla JJP-183, en el lugar mencionado.
“Al regresar por el mismo, se percató de que había sido hurtado”, apuntó el comunicado de la Policía.
La agente Johanna Contreras, adscrita a la División de Vehículos Hurtados del área de Caguas, se hizo cargo de la investigación.
La semana pasada, en otros centros comerciales de ese pueblo, la Policía reportó el hurto de propiedades dentro de varios vehículos de la misma marca y modelo: Ford Transit.
La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la investigación por la racha de esos hurtos.
