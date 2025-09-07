Opinión
7 de septiembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban vehículo del estacionamiento de un centro comercial en Caguas

El auto fue descrito como un Hyundai Accent color blanco, de 2020, con tablilla JJP-183

7 de septiembre de 2025 - 1:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El robo ocurrió en el almacén Top Banana. (Archivo / GFR Media)
El robo fue denunciado en el centro comercial Shop @ Caguas.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía reportó este sábado el robo de un vehículo en el centro comercial Shop @ Caguas, en ese mismo municipio.

RELACIONADAS

En un comunicado de prensa, la Uniformada indicó que los hechos fueron registrados a eso de las 11:16 p.m.

Según el informe policíaco, un joven de 18 años alegó que dejó estacionado su vehículo Hyundai Accent color blanco, del año 2020 y con la tablilla JJP-183, en el lugar mencionado.

Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan.Según la Policía de Puerto Rico, hay varios modelos de vehículos que se encuentran entre los más hurtados de este año. Uno de ellos son los autos Kia, en especial las Kia Sportage.Jeep Wrangler del 2019
1 / 18 | ¿Cuáles son algunos de los vehículos más robados en Puerto Rico?. Los delincuentes ya no tienen que forzar las cerraduras o romper los cristales de los vehículos, porque, a medida que la tecnología avanza, ellos también se reinventan. - Shutterstock

“Al regresar por el mismo, se percató de que había sido hurtado”, apuntó el comunicado de la Policía.

La agente Johanna Contreras, adscrita a la División de Vehículos Hurtados del área de Caguas, se hizo cargo de la investigación.

La semana pasada, en otros centros comerciales de ese pueblo, la Policía reportó el hurto de propiedades dentro de varios vehículos de la misma marca y modelo: Ford Transit.

La División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas está a cargo de la investigación por la racha de esos hurtos.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
