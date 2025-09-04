Opinión
4 de septiembre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Libre bajo fianza hombre arrestado por el FBI tras conducta obscena y agresiva en un avión

Su conducta provocó que un vuelo comercial tuviera que regresar al aeropuerto para desembarcarlo

4 de septiembre de 2025 - 3:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron en un avión que viajaba desde Puerto Rico hacia Chicago. (Jose Luis Magana)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un magistrado federal dejó en libertad bajo fianza a un hombre arrestado por las autoridades federales luego de aparente conducta obscena y agresiva en un vuelo comercial que salió desde Puerto Rico.

RELACIONADAS

Según supo El Nuevo Día, los hechos ocurrieron en un vuelo de Spirit Airlines este pasado martes. El avión viajaba del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina hacia Chicago.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas inglés) identificó al individuo como Antonio Margaro Torres.

De acuerdo con la denuncia del FBI, los asistentes de vuelo le pidieron de 10 a 15 veces que se cubriera las partes íntimas, pero no les hizo caso.

La querella federal agrega que varias testigos expresaron sentirse incómodas con la situación. Asimismo, señala que el hombre incluso orinó en los asientos que estaban al frente de él.

Debido a que no hacía caso a las instrucciones de los asistentes de vuelo, uno de los testigos decidió grabar en vídeo las acciones del sujeto.

“El FBI observó el video y muestra a un individuo masculino que coincide con la descripción de Torres a bordo de un avión con el pene expuesto y masturbándose”, indica la declaración jurada del agente del FBI.

Después de poco más de media hora de vuelo, el piloto del avión decidió regresar a Puerto Rico para que el hombre saliera de la aeronave, que posteriormente continuó a su destino.

Agentes de la Policía escoltaron a Torres a recoger su equipaje y lo detuvieron hasta que llegaron los agentes del FBI.

La denuncia federal apunta que los agentes vieron que parecía estar ebrio y que emitía un fuerte olor a alcohol.

La declaración jurada agrega que cuando los oficiales federales le indicaron que se lo iban a llevar, Torres no quiso cumplir con las instrucciones, así que lo esposaron a una silla de ruedas.

“Mientras lo subían al vehículo, Torres pateó” a un agente y, al quitarse una de las esposas, “intentó morder a uno de los agentes mientras estos intentaban volver a esposarlo”, apuntó.

“Durante el traslado al cuartel local, Torres les dijo: ‘Te voy a matar’, varias veces a los agentes de seguridad y agentes de policía. Tras llegar al cuartel, Torres no escuchó las órdenes de los agentes y pateó al agente por segunda vez”, agregó.

Basado en la evidencia, el magistrado federal Héctor Ramos Vega emitió una orden de arresto.

En la vista inicial, la Fiscalía federal no pidió que fuera ingresado en prisión hasta le juicio, pero sí solicitó que fuera sometido a un tratamiento contra el alcohol y pruebas de dopaje.

Entonces, el magistrado le permitió salir en libertad condicionada con una fianza de $10,000 no asegurada, por lo que no tiene que pagarla, a menos que incumpla con las restricciones del tribunal.

Una de las condiciones es que no puede consumir alcohol y tiene que someterse a pruebas de dopaje de la Oficina de Probatoria.

Le permitieron reportarse a oficiales probatorios en el Distrito de Illinois en Chicago.

La vista preliminar fue pautada para el próximo 19 de septiembre.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
