Sospechan que Rusia interfirió con el radar del avión de la líder de la Unión Europea

Bruselas — Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue alcanzado por una interferencia de radar sobre Bulgaria en una presunta operación rusa, dijo el lunes una portavoz.

El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Plovdiv y Ursula von der Leyen continuará su gira prevista por las naciones de la Unión Europea que bordean Rusia y su aliado Bielorrusia, dijo la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

“De hecho, podemos confirmar que hubo interferencia de GPS”, dijo Podestà. “Hemos recibido información de la autoridad búlgara de que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia de Rusia”.

Von der Leyen, una feroz crítica del presidente ruso Vladimir Putin y de la guerra de Moscú en Ucrania, se encuentra en una gira de cuatro días por las naciones de la UE que bordean Rusia y su aliado Bielorrusia.

“Este incidente en realidad subraya la urgencia de la misión que está llevando a cabo la presidenta en los estados miembros de primera línea”, dijo Podestà.

Ella dijo que Von der Leyen ha visto ‘de primera mano los desafíos cotidianos de las amenazas provenientes de Rusia y sus representantes’.

“Y, por supuesto, la UE seguirá invirtiendo en gasto en defensa y en la preparación de Europa aún más después de este incidente”, dijo.