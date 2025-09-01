Opinión
1 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sospechan que Rusia interfirió con el radar del avión de la líder de la Unión Europea

El avión aterrizó de manera segura en Plovdiv y Ursula von der Leyen continuará su gira

1 de septiembre de 2025 - 7:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ursula von der Leyen en Lituania discute seguridad fronteriza con Bielorrusia. (Mindaugas Kulbis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bruselas — Un avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue alcanzado por una interferencia de radar sobre Bulgaria en una presunta operación rusa, dijo el lunes una portavoz.

RELACIONADAS

El avión aterrizó de manera segura en el aeropuerto de Plovdiv y Ursula von der Leyen continuará su gira prevista por las naciones de la Unión Europea que bordean Rusia y su aliado Bielorrusia, dijo la portavoz de la comisión, Arianna Podestà.

“De hecho, podemos confirmar que hubo interferencia de GPS”, dijo Podestà. “Hemos recibido información de la autoridad búlgara de que sospechan que esto se debió a una flagrante interferencia de Rusia”.

Von der Leyen, una feroz crítica del presidente ruso Vladimir Putin y de la guerra de Moscú en Ucrania, se encuentra en una gira de cuatro días por las naciones de la UE que bordean Rusia y su aliado Bielorrusia.

“Este incidente en realidad subraya la urgencia de la misión que está llevando a cabo la presidenta en los estados miembros de primera línea”, dijo Podestà.

Ella dijo que Von der Leyen ha visto ‘de primera mano los desafíos cotidianos de las amenazas provenientes de Rusia y sus representantes’.

“Y, por supuesto, la UE seguirá invirtiendo en gasto en defensa y en la preparación de Europa aún más después de este incidente”, dijo.

Bulgaria emitió un comunicado diciendo que ‘la señal de satélite utilizada para la navegación GPS de la aeronave fue interrumpida. Cuando la aeronave se acercaba al aeropuerto de Plovdiv, se perdió la señal GPS’.”

Breaking NewsRusiaUnión Europea
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
