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Monitoreo diario: Carraízo gana 10 centímetros tras lluvias asociadas a onda tropical

El efecto de los aguaceros se reflejó en 12 de los 19 embalses monitoreados

12 de agosto de 2026 - 7:45 AM

Updated At

Actualizado el 12 de agosto de 2026 - 8:22 AM

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El repunte se produce un día después de que las lluvias asociadas a la onda tropical alcanzaran precisamente sectores que alimentan el embalse. (andrea.guemarez@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Después de varios días sin registrar aumentos, el embalse Carraízo recibió finalmente un impulso de las lluvias asociadas a la onda tropical que cruzó Puerto Rico el martes, al ganar 10 centímetros.

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El nivel del embalse se ubicó este miércoles en 37.53 metros, de acuerdo con la gráfica más reciente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), la última ocasión en que Carraízo había mostrado un aumento se remontaba al 5 de agosto, cuando pasó de una lectura de 37.698 metros a 37.722 metros.

Desde entonces, el embalse había continuado registrando descensos en su nivel ante la falta de lluvias significativas sobre la cuenca.

El repunte se produce un día después de que las lluvias asociadas a la onda tropical alcanzaran precisamente sectores que alimentan el embalse.

Niveles de los embalses el 12 de agosto de 2026.
Niveles de los embalses el 12 de agosto de 2026. (Captura)

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó el martes que el sistema dejó entre una y dos pulgadas de lluvia, con acumulaciones aisladas de entre 2 y 2.5 pulgadas, según estimados preliminares de radar.

Las precipitaciones también tuvieron efecto sobre varios de los cuerpos de agua que desembocan en esa cuenca. Sensores registraron aumentos en los niveles del río Turabo, río Grande de Loíza, río Cagüitas y el área de Bairoa, en Caguas, según había explicado el SNM.

El efecto de las lluvias se reflejó, además, en buena parte de los embalses del país. Doce de los 19 embalses monitoreados registraron algún aumento, mientras seis disminuyeron y uno permaneció sin cambios.

Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema.El embalse entró en nivel de ajustes operacionales debido a la poca lluvia que ha caído en la zona prácticamente desde el inicio del 2026.Así lucen los embalses el viernes.
1 / 27 | 📷 En fotos: así luce Carraízo el día en que comenzó el racionamiento. Así lucía el embalse y represa Carraízo, en Trujillo Alto, el 7 de agosto de 2026, el mismo día en que el gobierno inició un plan de racionamiento de agua ante los bajos niveles provocados por una sequía extrema. - Alejandro Granadillo

Entre los que ganaron nivel estuvo Cidra, que al igual que Carraízo permanece bajo ajustes operacionales. Ese embalse aumentó cinco centímetros, para una lectura de 400.15 metros.

En cambio, La Plata, en Toa Alta, perdió cuatro centímetros y se situó en 46.16 metros. Esta reserva se encuentra bajo nivel de “observación”.

En síntesis, dos de los 19 embalses permanecen bajo nivel de ajustes operacionales, cinco se encuentran en observación, 11 en nivel de seguridad y uno en desborde.

Entre los embalses que figuran bajo nivel de observación, Río Blanco, en Naguabo, aumentó tres centímetros hasta los 25.36 metros, mientras Fajardo ganó nueve centímetros y se ubicó en 47.46 metros. Matrullas, en Orocovis, y Guayabal registraron incrementos de un centímetro cada uno, para lecturas de 733 metros y 102.25 metros, respectivamente.

El aumento más significativo de la jornada ocurrió, sin embargo, en uno de los embalses clasificados en nivel de seguridad. Se trata de Guayo, en Lares, que subió 15 centímetros, hasta alcanzar los 443.10 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

También dentro de esa clasificación, Carite, en Guayama, aumentó dos centímetros, para una lectura de 541.98 metros, mientras Patillas ganó cuatro centímetros y se situó en 63.73 metros. Garzas, en Adjuntas, se mantuvo sin cambios en 736.06 metros.

Por su parte, Loco, en Yauco, aumentó seis centímetros y se ubicó en 69.85 metros, mientras Caonillas, en Utuado, ganó dos centímetros, hasta los 250.79 metros.

No todos los embalses reflejaron aumentos tras las precipitaciones. Toa Vaca descendió un centímetro, hasta los 147.50 metros, mientras Lucchetti, en Yauco, perdió seis centímetros y se situó en 170.94 metros.

Asimismo, Dos Bocas, en Arecibo, bajó cinco centímetros, para una lectura de 89.28 metros; Guajataca descendió dos centímetros, hasta los 195.95 metros; y Cerrillos, en Ponce, perdió tres centímetros, para ubicarse en 168.09 metros.

¿Cuál es el plan para dragar las orillas del embalse Carraízo? Aquí te explicamos

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La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) recibe el apoyo del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para ejecutar el proyecto

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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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