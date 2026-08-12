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Empleados de la AAA llevarán sus reclamos a La Fortaleza: sindicato convoca manifestación en medio del paro

La UIA exige a la administración de la corporación pública que atienda su Plan de Clasificación y Retribución

12 de agosto de 2026 - 7:41 AM

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La protesta comenzaría a las 9:00 a.m., mientras que el Comité Ejecutivo de la UIA y los líderes capitulares emitirán mensajes entre las 10:30 y las 11:00 a.m. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) convocó a una manifestación para este miércoles, en la mañana, frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas decretado desde la noche del martes.

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En comunicado de prensa, la UIA informó que la protesta comenzaría a las 9:00 a.m., mientras que el Comité Ejecutivo de la UIA y los líderes capitulares emitirán mensajes entre las 10:30 a.m. y las 11:00 a.m.

Asimismo, sostuvo que la protesta surge luego de un mensaje emitido en la noche de ayer por la gobernadora Jenniffer González.

El sindicato denunció que el mensaje de la mandataria responsabilizó a los trabajadores por las consecuencias que pudiera tener el paro sobre las operaciones de la AAA, en momentos en que múltiples sectores se encuentran sin el servicio de agua a causa de un racionamiento por los bajos niveles del embalse Carraízo.

“Los trabajadores llevan meses enfrentando una presión extraordinaria por la falta de personal, equipos con necesidades de mantenimiento, jornadas extenuantes y una crisis operacional que también afecta su salud física y emocional”, expresó José E. Cajigas Romero, presidente de la UIA, en declaraciones escritas.

Cientos de personas llevaron a cabo una manifestación para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses con el servicio de agua potable.Encabezados por la coalición “Exigimos Agua”, residentes -mayormente de distintas comunidades de San Juan - se reunieron frente al estadio Sixto Escobar, en Puerta de Tierra, para comenzar la protesta.La AAA informó que no anticipa restablecer durante este martes el servicio de agua potable en las comunidades abastecidas por el Sistema de Distribución de Cupey, debido a la limitada extracción desde el embalse Carraízo.
1 / 20 | Entre pancartas y cestas de ropa: ciudadanos protestan en San Juan por la falta de agua. Cientos de personas llevaron a cabo una manifestación para reclamar al gobierno que resuelva la crisis que enfrentan hace meses con el servicio de agua potable. - Alex Figueroa Cancel

“Somos los mismos trabajadores que atendemos averías, operamos las instalaciones y respondemos a las emergencias para mantener el sistema funcionando. No se puede responsabilizar al trabajador por una crisis que lleva años desarrollándose”, agregó.

Recordó que la UIA continúa reclamando que se atienda el Plan de Clasificación y Retribución, proceso que lleva aproximadamente dos años, incluyendo reuniones con el actual Comité Ejecutivo desde el pasado 10 de marzo.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

También denuncian la subcontratación de trabajos correspondientes a empleados de la unidad apropiada, las condiciones laborales en el Área de Servicio al Cliente, controversias relacionadas con medidas cautelares, diferencias salariales entre empleados que realizan funciones iguales, y la falta de respuesta a la propuesta económica presentada por la UIA.

“Nosotros también somos abonados, también nuestras familias sufren la falta de agua. No estamos en contra del pueblo; estamos defendiendo a los trabajadores que todos los días sostienen este sistema y que llevan demasiado tiempo esperando que sus reclamos sean atendidos”, afirmó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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