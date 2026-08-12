Empleados de la AAA llevarán sus reclamos a La Fortaleza: sindicato convoca manifestación en medio del paro

La Unión Independiente Auténtica (UIA) de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) convocó a una manifestación para este miércoles, en la mañana, frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas decretado desde la noche del martes.

En comunicado de prensa, la UIA informó que la protesta comenzaría a las 9:00 a.m., mientras que el Comité Ejecutivo de la UIA y los líderes capitulares emitirán mensajes entre las 10:30 a.m. y las 11:00 a.m.

Asimismo, sostuvo que la protesta surge luego de un mensaje emitido en la noche de ayer por la gobernadora Jenniffer González.

El sindicato denunció que el mensaje de la mandataria responsabilizó a los trabajadores por las consecuencias que pudiera tener el paro sobre las operaciones de la AAA, en momentos en que múltiples sectores se encuentran sin el servicio de agua a causa de un racionamiento por los bajos niveles del embalse Carraízo.

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“Los trabajadores llevan meses enfrentando una presión extraordinaria por la falta de personal, equipos con necesidades de mantenimiento, jornadas extenuantes y una crisis operacional que también afecta su salud física y emocional”, expresó José E. Cajigas Romero, presidente de la UIA, en declaraciones escritas.

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“Somos los mismos trabajadores que atendemos averías, operamos las instalaciones y respondemos a las emergencias para mantener el sistema funcionando. No se puede responsabilizar al trabajador por una crisis que lleva años desarrollándose”, agregó.

Recordó que la UIA continúa reclamando que se atienda el Plan de Clasificación y Retribución, proceso que lleva aproximadamente dos años, incluyendo reuniones con el actual Comité Ejecutivo desde el pasado 10 de marzo.

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También denuncian la subcontratación de trabajos correspondientes a empleados de la unidad apropiada, las condiciones laborales en el Área de Servicio al Cliente, controversias relacionadas con medidas cautelares, diferencias salariales entre empleados que realizan funciones iguales, y la falta de respuesta a la propuesta económica presentada por la UIA.