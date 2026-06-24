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Narcotráfico y armas: Fiscalía federal divulga condenas y declaraciones de culpabilidad

Se trata de casos investigados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional

24 de junio de 2026 - 6:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los resultados procesales divulgados fueron obtenidos entre el 15 y el 18 de junio (Vanessa Serra Díaz)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Fiscalía federal informó en la tarde del miércoles los resultados procesales obtenidos entre el 15 y el 18 de junio como parte de las investigaciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF por sus siglas en inglés).

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Entre los casos reportados, Eli Couvertier Pollock se declaró culpable el 16 de junio de posesión de una ametralladora. Además, el hombre admitió responsabilidad por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y por posesión de un arma de fuego en apoyo a actividades de narcotráfico. Su sentencia fue pautada para el 5 de octubre.

Asimismo, Lino Calcaño Rodríguez y Jan C. Dalmau Román se declararon culpables el 18 de junio de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas y de posesión de armas de fuego relacionadas con actividades de narcotráfico. Sus sentencias fueron señaladas para el 23 de septiembre.

Ese mismo día, Carlos Mercado Molina se declaró culpable de conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas. También para el 23 de septiembre fue pautada su sentencia.

Por otra parte, Rodney Alexis Maldonado Márquez y Efraín Ramírez Cortés admitieron responsabilidad por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas. Ambos serán sentenciados el 16 de septiembre.

En cuanto a las sentencias, Isaías Molina Valle y Jomael Aponte Rivera recibieron penas de 144 meses de prisión seguidas por ocho años de libertad supervisada por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego en apoyo a esas actividades.

También fueron sentenciados Carlos Obed La Llave Otero y Merchisede Rivera Rivera, quienes recibieron cinco años de prisión y ocho años de libertad supervisada por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas.

De igual forma, Isaías Caleb De Jesús fue condenado a siete años de prisión y ocho años de libertad supervisada tras declararse culpable de conspiración para distribuir sustancias controladas y posesión de un arma de fuego vinculada al narcotráfico.

Mientras, Luis Joel Couret Clas recibió una sentencia de 12 meses de prisión consecutiva a una pena previa, además de ocho años de libertad supervisada. Por su parte, Carlos Rodríguez Núñez fue sentenciado a 27 meses y 15 días de cárcel por conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas.

Según resaltó la agencia federal, estos casos forman parte de los esfuerzos del HSTF para identificar, investigar y procesar organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades delictivas.

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