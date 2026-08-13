Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de agosto de 2026
92°Bruma
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a capitán de catamarán que desapareció mientras navegaba en Dominica

La Guardia Costera de Estados Unidos con base en Puerto Rico desplegó un helicóptero para el operativo

13 de agosto de 2026 - 3:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los guardacostas desplegaron un helicóptero MH-60 Jayhawk desde su Estación Aérea Borinquen en Aguadilla para llevar a cabo la búsqueda y emitieron un mensaje de alerta para que el tráfico marítimo en la zona estuviera atento. (Alex Figueroa Cancel)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Guardia Costera de Estados Unidos en San Juan informó este jueves que busca al capitán de un catamarán de la isla caribeña de Dominica, que desapareció esta semana en aguas entre las Islas Vírgenes estadounidenses y la isla de San Martín, dividida en dos territorios bajo gobierno holandés y francés.

RELACIONADAS

El hombre, identificado por las autoridades como Peter Baron, de 58 años, está desaparecido después de que, según dijeron sus familiares a los guardacostas, partiera en un viaje desde Tórtola, en las Islas Vírgenes Británicas, con destino a San Martín el domingo, pero no ha llegado a su destino.

Según informó la Guardia Costera en un comunicado, Baron era la única persona a bordo del catamarán blanco de nombre Ocean Time, de 45 pies de eslora, que iba a entregar al nuevo propietario de la embarcación.

Fue entonces que los guardacostas en San Juan recibieron el miércoles en la noche una llamada de los familiares de Baron preocupados de que este estaba retrasado en llegar a su destino.

Posteriormente, los guardacostas pudieron establecer comunicación con un agente marítimo local, quien informó que una semana antes, Baron había partido de Tórtola con destino a San Martín a bordo del Ocean Time, pero que experimentó problemas con el sistema de dirección que lo obligaron a regresar a Tórtola.

El agente añadió que Baron realizó personalmente reparaciones en el sistema de dirección antes de partir nuevamente hacia San Martín el domingo, pero se desconoce su paradero.

Ante ello, los guardacostas desplegaron un helicóptero MH-60 Jayhawk desde su Estación Aérea Borinquen en Aguadilla (noroeste) para llevar a cabo la búsqueda y emitieron un mensaje de alerta para que el tráfico marítimo en la zona estuviera atento.

Tags
Guardia CosteraDominicaBreaking NewsCatamarán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 13 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: