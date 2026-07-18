Taco Bell Puerto Rico asegura que no fue afectado por retiro de lechuga vinculado a brote de ciclosporosis

Taco Bell Puerto Rico aseguró que ninguno de sus restaurantes en la isla se ha visto afectados por los retiros de lechuga asociados a una investigación federal por un brote de ciclosporosis en Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la cadena buscó llevar tranquilidad a sus consumidores y afirmó que los productos servidos en sus establecimientos locales no están relacionados con la alerta emitida por autoridades sanitarias estadounidenses.

“Quiero que lo escuches directo de mi parte. Ninguno de mis restaurantes en PR se ha visto afectado por los retiros de lechuga de Taylor Farms que se han identificado en otras partes de los Estados Unidos”, indicó la empresa en el mensaje dirigido a sus clientes.

La compañía añadió: “Así que pa’lante, disfruta tu Taco Bell en toda confianza. Siempre estaré aquí para ti”.

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La reacción de Taco Bell Puerto Rico ocurre luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) investigaran un brote de infecciones causadas por el parásito Cyclospora, relacionado con lechuga iceberg troceada servida en restaurantes de Taco Bell en cinco estados de Estados Unidos: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental.

La enfermedad provocada por este parásito se conoce como ciclosporosis.

De acuerdo con información reportada por The Associated Press (AP), la investigación de rastreo de la FDA identificó un proveedor de lechuga iceberg utilizada en los establecimientos donde comieron personas que posteriormente enfermaron. Un funcionario federal citado por AP identificó al proveedor como Taylor Farms, empresa con sede en California.

Taco Bell informó en Estados Unidos que retiró voluntariamente la lechuga que pudiera estar afectada procedente de ese proveedor y que trabajaría con otra fuente de suministro.

“No hay pruebas de que el brote esté relacionado con una manipulación o preparación inadecuada de los alimentos en ningún restaurante concreto ni en ninguna cadena de comida rápida”, indicaron autoridades sanitarias de Michigan, según AP.

¿Qué es la ciclosporosis?

La ciclosporosis es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, que puede provocar síntomas como diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas, pérdida de apetito y fatiga.

La infección suele transmitirse al consumir alimentos o agua contaminados. Aunque generalmente no es mortal, algunas personas pueden requerir tratamiento médico, especialmente si presentan síntomas prolongados o complicaciones.

Las autoridades sanitarias han señalado que la investigación continúa y que podrían surgir otros establecimientos, marcas o canales de distribución relacionados con el brote mientras se analiza la cadena de suministro.