Narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada será condenado a cadena perpetua

NUEVA YORK — El antiguo capo de la droga mexicano Ismael “El Mayo” Zambada será condenado este lunes en un tribunal estadounidense a cadena perpetua, una pena a la que se enfrenta tras haberse declarado culpable el año pasado de los cargos de tráfico de drogas.

La sentencia dictada contra Zambada en el tribunal federal de Brooklyn supone la culminación de la lucha que el Gobierno de Estados Unidos ha mantenido durante años para llevar ante la justicia al cofundador del cártel de Sinaloa, que durante mucho tiempo se había mantenido fuera del alcance de la justicia. Fue detenido en 2024 tras afirmar que había sido secuestrado en México y trasladado en avión a Texas.

Zambada ordenó torturas y planeó asesinatos mientras él y el cofundador Joaquín “El Chapo” Guzmán convertían al cártel de Sinaloa en la mayor organización de narcotráfico del mundo e inundaban Estados Unidos con toneladas de cocaína, fentanilo, metanfetamina y otras drogas, según afirmaron los fiscales.

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1 / 7 | Recapturan a Joaquín “El Chapo” Guzmán. Primera imagen del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán filtrada a medios tras su recaptura en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. - Agencia EFE 1 / 7 Recapturan a Joaquín “El Chapo” Guzmán Primera imagen del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán filtrada a medios tras su recaptura en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Agencia EFE Compartir

Zambada era considerado el estratega y negociador del cártel, y estaba más implicado en sus operaciones cotidianas que el extravagante Guzmán, quien fue condenado en 2019 y cumple una pena de cadena perpetua en la prisión federal de máxima seguridad de Florence, en Colorado.

Zambada se declaró culpable en agosto de 2025, después de que la fiscalía anunciara que no solicitaría la pena de muerte. A través de un intérprete de español, pidió perdón “a todas las personas que han sufrido o se han visto afectadas por mis actos”.

Zambada, de 76 años, ha solicitado cumplir su condena en el hospital de una prisión. Zambada “padece una serie de problemas de salud relacionados con la edad” y “necesitará acceso continuo a atención médica”, afirmó el abogado defensor Frank Pérez en un escrito de solicitud de sentencia.

Los fiscales federales solicitaron al juez Brian M. Cogan que tuviera en cuenta “los graves riesgos para la seguridad que sigue planteando” Zambada, alegando que algunos centros “podrían no ser adecuados para hacer frente a los riesgos de seguridad que plantea”.

Los jueces suelen formular recomendaciones sobre el lugar en el que los reclusos deben cumplir su condena, pero la decisión final corresponde a la Oficina Federal de Prisiones.

Zambada “fue uno de los narcotraficantes más —si no el más— prolíficos y poderosos del mundo", afirmaron los fiscales en un informe para la imposición de la pena. “Sería difícil exagerar la magnitud» de sus delitos y el alcance de la “corrupción, la violencia y otros daños que propagó por todo México, Estados Unidos y el mundo”.

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Además de la cadena perpetua, también se enfrenta a multas por valor de 15 000 millones de dólares, que, según la fiscalía, reflejan los beneficios obtenidos por el cártel gracias a los delitos cometidos bajo su liderazgo.

Zambada se declaró culpable de los cargos de participar en una organización criminal continuada y de conspiración para cometer delitos de crimen organizado, reconociendo su culpabilidad por 85 delitos subyacentes. Desde 1980 hasta el año pasado, él y su cártel se encargaron de transportar al menos 1,5 millones de kilogramos de cocaína, “la mayor parte de la cual se destinó a Estados Unidos”, afirmó al declararse culpable.

Reconoció el alcance de la operación de Sinaloa, incluidos los subordinados que establecieron relaciones con productores de cocaína en Colombia, supervisaron la importación de cocaína a México por barco y avión y el contrabando de la droga a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Afirmó que el cártel ingresaba cientos de millones de dólares al año y admitió que las personas que trabajaban para él pagaban cuantiosos sobornos a funcionarios mexicanos “para poder operar con total libertad”.

Según la fiscalía, meses antes de su detención, Zambada ordenó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, también conocido como “Cheyo Antrax”, tras enterarse de que Castro afirmaba estar cobrando deudas para Zambada y se estaba quedando con el dinero sin su permiso.

En 2023, al menos tres personas perdieron la vida en los actos de violencia en represalia ordenados por Zambada tras el robo de un gran alijo de pastillas de fentanilo, metanfetamina y cocaína que pertenecía al cártel, según informaron los fiscales.

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La detención de Zambada se produjo después de que, según su abogado, fuera golpeado, atado, secuestrado y trasladado a un avión privado por uno de los hijos de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Sus detenciones desencadenaron enfrentamientos mortales en Sinaloa que enfrentaron a los leales a Zambada contra los partidarios de los hijos de Guzmán, conocidos como los “Chapitos” o “pequeños Chapos”.

Al solicitar que Zambada fuera trasladado a un hospital penitenciario, Pérez pretendía poner de relieve la diferencia entre la declaración de culpabilidad de Zambada y la decisión de Guzmán de someterse a un juicio —una dura prueba de once semanas que supuso el cierre del puente de Brooklyn para trasladarlo entre el tribunal y la cárcel—.

“La aceptación inequívoca de la responsabilidad por parte del señor Zambada ha sido una característica definitoria de su conducta desde su llegada involuntaria a Estados Unidos”, escribió Pérez.

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