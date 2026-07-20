Los influencers Andrew y Tristan Tate deberán comparecer ante un tribunal de Miami

Miami - Los hermanos Andrew y Tristan Tate, conocidos influencers, comparecerán el lunes ante un juez federal en Miami tras haber sido detenidos para responder a los cargos de violación y tráfico sexual que se les imputan en el Reino Unido.

Los Tate se encuentran en prisión preventiva federal tras su detención el sábado. En las próximas semanas, un juez federal de distrito evaluará si cumplen los requisitos para la extradición.

Joseph McBride, el abogado de los hermanos, tachó los últimos cargos de “calumnias y difamaciones”. El domingo, McBride afirmó que estaba convencido de que la solicitud de extradición sería denegada.

La Fiscalía británica ha señalado que los nuevos cargos se refieren a otras cuatro víctimas y se han presentado tras recibir las autoridades pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra. Los cargos, que abarcan presuntos hechos ocurridos entre 2010 y 2017, incluyen violación, agresión, trata de personas y delitos relacionados con “imágenes indecentes de menores y pornografía extrema”.

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Los hermanos ya se enfrentan a cargos anteriores por violación, lesiones, trata de personas y explotación de la prostitución con fines lucrativos en relación con otras tres presuntas víctimas en el Reino Unido entre 2012 y 2015.

Las nuevas acusaciones son las últimas de una larga saga judicial internacional en la que están implicados los Tate y que se ha extendido por Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumanía. Los hermanos han negado en repetidas ocasiones haber cometido ninguna irregularidad.

Su imperio en las redes sociales, que promueve la riqueza, la dominación masculina y la misoginia, los ha convertido en unas de las figuras más polémicas de Internet a nivel mundial.

Estos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y británica se trasladaron a Rumanía en 2016. Allí fueron detenidos en 2022, acusados de participar en tramas para atraer a mujeres con fines de explotación sexual. Negaron dichas acusaciones y el proceso judicial en Rumanía no ha seguido adelante debido a problemas legales y de procedimiento.

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