Lo que hay que saber sobre los hermanos Tate: los influencers de redes sociales acusados por violación y trata de personas

LONDRES - Los hermanos Andrew y Tristan Tate, conocidos como “influencers”, fueron detenidos ayer, sábado, en Miami después de que la fiscalía del Reino Unido anunciara que se les imputaban nuevos cargos por violación y tráfico sexual.

La Fiscalía General del Reino Unido ha señalado que los nuevos cargos se refieren a otras cuatro víctimas y que se han presentado tras recibir las autoridades pruebas de la Policía de Bedfordshire, en el sureste de Inglaterra.

Los cargos incluyen violación, agresión, trata de personas y delitos relacionados con “imágenes indecentes de menores y pornografía extrema”.

Los cargos anunciados el sábado, que elevan a siete el número total de presuntas víctimas en el Reino Unido, son los últimos de una larga saga judicial internacional en la que están implicados los hermanos, y que se ha extendido por Estados Unidos, Gran Bretaña y Rumanía. Los hermanos han negado haber cometido ningún delito.

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Aquí tienes algunas cosas que debes saber sobre los hermanos Tate:

¿Quiénes son los hermanos Tate?

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38, son ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y británica, conocidos por su imperio en las redes sociales, en el que promueven la riqueza, la dominación masculina y la misoginia.

Andrew Tate es un exboxeador profesional de kickboxing y autodenominado misógino que ha acumulado más de 10 millones de seguidores, en su mayoría chicos y jóvenes, en X. Ha sido expulsado de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por infringir las normas sobre discurso de odio.

Además, dirige una academia en línea en la que, según él, enseña a los jóvenes cómo hacerse ricos y conquistar a las mujeres. Tristan Tate también es un exkickboxer.

Los hermanos son fervientes partidarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿De qué se acusa a los Tate?

Andrew Tate y su hermano se han enfrentado a numerosas acusaciones en el Reino Unido y en Rumanía, país al que se trasladaron en 2016.

La fiscalía británica ha indicado que los nuevos cargos se refieren a presuntos delitos cometidos entre 2010 y 2017. Según han señalado, Andrew Tate ha sido acusado de siete nuevos cargos de violación, tres de organizar o facilitar la trata con fines de explotación sexual, tres de agresión y 19 de delitos relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema.

Tristan Tate fue acusado de un delito de agresión sexual, dos delitos de violación y tres delitos de organización o facilitación del tráfico sexual.

La Fiscalía General del Estado ha declarado en un comunicado que “ha solicitado la extradición de los Tate desde Estados Unidos. Han sido detenidos y están a la espera de que se inicien los trámites de extradición al Reino Unido”.

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Los Tate ya se enfrentan a cargos anteriores por violación, lesiones, trata de personas y explotación de la prostitución con fines lucrativos en relación con otras tres presuntas víctimas en el Reino Unido entre 2012 y 2015.

En junio, un juez del Tribunal Superior del Reino Unido desestimó la solicitud judicial presentada por los Tate para que se les revelaran los nombres de sus denunciantes.

En Rumanía, los hermanos fueron detenidos a finales de 2022 junto con dos mujeres rumanas. Los cuatro fueron acusados de participar en tramas delictivas destinadas a captar a mujeres con fines de explotación sexual. Negaron dichas acusaciones y el caso rumano no ha seguido adelante debido a problemas jurídicos y de procedimiento.

El caso aún no se ha cerrado y, además, hay otro proceso judicial contra los hermanos en Rumanía.

Andrew Tate ha afirmado en repetidas ocasiones que la fiscalía rumana no tiene pruebas en su contra y que existe una conspiración política para silenciarlo.

¿Por qué estaban en Estados Unidos?

La policía británica ya había solicitado la extradición de los Tate al Reino Unido una vez concluidos los procedimientos judiciales en Rumanía.

Sin embargo, en febrero de 2025 se les permitió salir de Rumanía después de que las autoridades levantaran las restricciones de viaje, y volaron a Florida en un jet privado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía afirmó en aquel momento que un funcionario estadounidense del Gobierno del presidente Donald Trump había mostrado interés por el proceso judicial de los hermanos en Rumanía.

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