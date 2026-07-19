Assmca identifica 204 jóvenes sin hogar o con vivienda inestable en Puerto Rico

En Puerto Rico, al menos, 204 jóvenes no tienen hogar o enfrentan inestabilidad de vivienda, a base de los resultados del primer sondeo de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) enfocado en personas entre las edades de 18 y 24 años.

“De estos jóvenes, 100 de ellos estaban en el elemento de lo que es sinhogarismo y 104 de ellos, en vulnerabilidad de vivienda. Hemos visto que muchos de estos jóvenes, el 80% trabaja, no tiene uso problemático de sustancias, tiene problemas de salud mental, está bajo tratamiento. Así que vemos que esta población no es la típica población de personas sin hogar que encontramos en los adultos”, destacó Catherine Oliver, administradora de la Assmca, en conferencia de prensa.

Explicó que la agencia decidió realizar este ejercicio luego de completar, el año pasado, un conteo centrado en adultos. De esta forma, identificaron 2,096 adultos sin hogar, de los cuales 55 eran jóvenes.

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“Quisimos visibilizar, prácticamente, esa población para poderle brindar servicios y poderle hacer estrategias para poder trabajarlo”, indicó Oliver.

El sondeo se llevó a cabo durante siete días, entre finales de enero y principios de febrero, informó la funcionaria.

“En esos siete días, pudimos identificar que había no albergados, albergados y con inestabilidad de vivienda. ¿Qué significa eso? Que tenemos jóvenes con inestabilidad de vivienda, jóvenes que duermen con amigos, con pares, con personas que, quizás, no conocen en ese momento, sino que no tienen dónde estar y dónde llegar“, afirmó la administradora de Assmca.

“También tenemos los que tienen sinhogarismo, que son los que duermen, muchas veces, bajo los puentes, duermen en sus vehículos, duermen en parques y duermen en diferentes lugares, y esa es la cantidad de 100 jóvenes que nosotros identificamos”, continuó.

A raíz de los hallazgos, Oliver informó que la Assmca alcanzó acuerdos con los municipios de Río Grande, Manatí, Ceiba, Caguas, Ponce y Canóvanas para otorgar vales de vivienda a los jóvenes identificados. Añadió que la agencia no descarta ampliar esas alianzas para proveer un techo a las personas sin hogar.

Innovación en asistencia: inteligencia artificial al servicio de las personas sin hogar La organización Solo por Hoy contará con asistentes virtuales para quienes llamen en busca de ayuda posterior al cierre de sus operaciones físicas.

“En el estudio, usted va a poder observar que tenemos el municipio de Vieques con mayor vulnerabilidad de vivienda y de sinhogarismo. También vimos municipios como Ponce, como Caguas, como Bayamón, que tienen muchos jóvenes con esta dificultad. ¿Qué queremos hacer? Assmca quiere ser proactivo, y estamos buscando, a través de este proyecto, que los jóvenes entiendan que pueden tener una opción de vivienda, que no están solos. Ustedes. jóvenes que nos escuchan hoy, no están solos", afirmó la funcionaria.