El papa León XIV regresa a Perú: así será su primer viaje a América Latina

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Esta extensa gira por Latinoamérica, del 6 al 17 de noviembre, con 12 días y 10 ciudades, supera el récord anterior del viaje a África en abril.

El papa León XIV, nacido en Chicago, en Estados Unidos, regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

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1 / 15 | De Chicago a Chiclayo: la trayectoria de León XIV antes de convertirse en papa. Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - - 1 / 15 De Chicago a Chiclayo: la trayectoria de León XIV antes de convertirse en papa Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - Compartir

Pero además viajara a dos países que no visitó el papa Francisco en sus 12 años de pontificado: Argentina y Uruguay.

El viaje a Uruguay, la nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Este país, sin embargo, conserva una profunda religiosidad popular, según explicaron los medios italianos, “evidente en su devoción a su patrona, la Virgen de los Treinta y Tres, una pequeña estatua mariana de madera que, a pesar de estar ubicada en un territorio altamente secular, es considerada un símbolo”. El papa rendirá homenaje a la Virgen viajando a Florida, donde la estatua original se conserva en la catedral.

Mientra que la última visita de un papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió 10 ciudades. León XIV tiene prevista una etapa en Luján, donde se venera a la patrona del país.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, ya que la última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.

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