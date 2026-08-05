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El papa León XIV regresa a Perú: así será su primer viaje a América Latina

El pontífice además visitará Uruguay y Argentina, país natal del papa Francisco

5 de agosto de 2026 - 8:38 AM

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El papa León XIV, nacido en Chicago, en Estados Unidos, regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015. (Alessandra Tarantino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ciudad del Vaticano - El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

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En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Esta extensa gira por Latinoamérica, del 6 al 17 de noviembre, con 12 días y 10 ciudades, supera el récord anterior del viaje a África en abril.

El papa León XIV, nacido en Chicago, en Estados Unidos, regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Durante su formación religiosa, Prevost coincidió en más de una ocasión con el papa Juan Pablo II (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP).Desde su nombramiento como cardenal, el estadounidense ocupó uno de los cargos más cercanos al fallecido papa Francisco, pues también lo designó como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.
1 / 15 | De Chicago a Chiclayo: la trayectoria de León XIV antes de convertirse en papa. Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - -

Pero además viajara a dos países que no visitó el papa Francisco en sus 12 años de pontificado: Argentina y Uruguay.

El viaje a Uruguay, la nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988.

Este país, sin embargo, conserva una profunda religiosidad popular, según explicaron los medios italianos, “evidente en su devoción a su patrona, la Virgen de los Treinta y Tres, una pequeña estatua mariana de madera que, a pesar de estar ubicada en un territorio altamente secular, es considerada un símbolo”. El papa rendirá homenaje a la Virgen viajando a Florida, donde la estatua original se conserva en la catedral.

Mientra que la última visita de un papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió 10 ciudades. León XIV tiene prevista una etapa en Luján, donde se venera a la patrona del país.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, ya que la última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.

Una mujer se arrodilló en oración mientras el papa León XIV llegó al aeropuerto Internacional de Yaounde-Nsimalen, Camerún en el tercer día de su viaje apostólico de 11 días a África. León XIV llegó a Camerún en medio de una bienvenida eufórica, donde la música a todo volumen desde altavoces le dio al evento un ambiente similar al de un concierto.El papa León XIV junto al presidente Abdelmadjid Tebboune, a la izquierda, en el Centro de Conferencias Djamaa el Djazair durante un encuentro con autoridades argelinas.
1 / 13 | Entre fe y multitudes: el papa León XIV recorre África en un viaje apostólico de 11 días. Una mujer se arrodilló en oración mientras el papa León XIV llegó al aeropuerto Internacional de Yaounde-Nsimalen, Camerún en el tercer día de su viaje apostólico de 11 días a África. - Andrew Medichini
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