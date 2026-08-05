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Cierran una pista en aeropuerto en Alemania a causa de un dron

El avistamiento de un objeto volador y un objeto sospechoso en el aeropuerto de Leipzig/Halle provocó interrupciones en los vuelos

5 de agosto de 2026 - 7:41 AM

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El portavoz del Ministerio del Interior alemán, Leonard Kaminski, dijo que se encontró un dron en el aeropuerto, pero declinó dar más detalles alehando que la investigación sigue abierta. (Jan Woitas)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Berlín - El avistamiento de un dron y el hallazgo de un objeto sospechoso en el aeropuerto alemán de Leipzig/Halle provocó interrupciones de vuelos durante la noche, y una pista permanecía cerrada el miércoles, informaron las autoridades.

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Varios vuelos, incluido uno de pasajeros, fueron desviados a otros aeropuertos tras el avistamiento de un objeto volador cerca del aeródromo poco antes de la medianoche, explicó la Policía. Además, se desplegó un robot antiexplosivos para revisar un objeto cerca de la pista sur del aeropuerto. No se ofrecieron más detalles.

Los vuelos que utilizaban la otra pista se reanudaron poco antes de las 2:00 a.m., pero la pista sur permanecía cerrada el miércoles por la mañana.

El portavoz del Ministerio del Interior alemán, Leonard Kaminski, dijo que se encontró un dron en el aeropuerto, pero declinó dar más detalles alehando que la investigación sigue abierta. Tampoco comentó los reportes de la prensa local que señalaban que fue visto cerca de un avión ucraniano y que se encontraron posibles explosivos y un detonador adheridos a él.

Un avión que se suponía que debía aterrizar en Leipzig/Halle interrumpió su aproximación, aparentemente chocó contra algo y luego aterrizó en el aeropuerto de Hannover, también en Alemania, agregó.

El aeropuerto es un importante centro de carga y los aviones con base allí incluyen aeronaves de transporte Antonov ucranianas.

En 2024, un dispositivo incendiario se prendió en un centro logístico del aeropuerto y quemó un contenedor de carga, como parte de un complot que las autoridades de seguridad occidentales sospechan que fue obra de inteligencia rusa. El vuelo que se suponía que debía tomar se retrasó.

Preguntado sobre si ve alguna conexión directa con el incidente nocturno, Kaminski dijo que por el momento no.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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