Donald Trump afirma que el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz podría alcanzarse el miércoles

El Cairo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz podría concretarse tan pronto como el miércoles, mientras Irán y Omán avanzaban lentamente hacia un pacto para reabrir la crucial vía marítima y, potencialmente, ayudar a poner fin a la guerra.

En un primer momento, Israel y Estados Unidos citaron objetivos que incluían derrocar al gobierno de Teherán y poner fin a su programa nuclear, pero la guerra ha derivado en una lucha por el estrecho luego de que los ataques y amenazas de Irán paralizaran el transporte marítimo.

El cierre del estrecho, por el que antes del conflicto pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo, ha elevado el precio del combustible y de los productos básicos mucho más allá de la región, sacudiendo la economía global. Trump también enfrenta una creciente presión para poner fin a una guerra impopular antes de las elecciones legislativas de mitad mandato de noviembre.

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Trump dice que un acuerdo para reabrir el estrecho está cerca

El mandatario respondió a preguntas de periodistas que viajaban con él en California sobre un reporte de la web de noticias Axios, según el cual podría hacerse un anuncio sobre el estrecho de Ormuz el miércoles.

“Podría ocurrir. Mañana o pasado mañana”, afirmó el martes por la noche. “Se ha logrado mucho progreso”.

1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC 1 / 7 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. Planet Labs PBC Compartir

Los precios del petróleo bajaron el miércoles ante la esperanza de un acuerdo que permitiría reanudar el transporte marítimo. El crudo Brent, referencia internacional, cayó un 1.2% a 78.43 dólares por barril a primera hora del miércoles.

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para abrir el estrecho en junio, pero más tarde reanudaron los ataques. En los últimos días, Trump ha vuelto a alternar entre amenazar con ataques masivos y expresar su apoyo a los esfuerzos diplomáticos.

Barcos atacados en mar Rojo y en estrecho de Ormuz

Aunque las esperanzas de que un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz pudiera ser inminente aumentaron, los ataques contra el transporte marítimo continuaron en la región.

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron el miércoles que dispararon misiles balísticos hacia un petrolero saudí, el Wafa, en el mar Rojo. El general de brigada Yahya Sare, portavoz militar de los rebeldes, dijo en una declaración pregrabada que la embarcación fue atacada en el norte del mar Rojo, frente a la ciudad portuaria saudí de Yanbu, aunque no aportó pruebas.

Arabia Saudí no comentó el supuesto incidente.

El ataque forma parte de una escalada reciente entre los hutíes y Riad que amenazó con reavivar la guerra civil en Yemen, cuatro años después de que ambas partes alcanzaran una tregua de facto. En julio, los rebeldes anunciaron el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, que conduce al mar Rojo, para el transporte marítimo vinculado a Arabia Saudí, en represalia por el bloqueo del reino sobre Yemen y un ataque al aeropuerto internacional en Saná, la capital del país, que está controlada por el grupo.

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Un mercante con bandera de India se hundió el martes en el mar Rojo, frente a Yemen, después de ser alcanzado por una embarcación cargada de explosivos, según autoridades yemeníes e indias. La guardia costera de Yemen rescató a la tripulación, que incluía a 13 indios y un yemení. Nadie se ha atribuido la responsabilidad del incidente por el momento.

Antes el martes, un carguero reportó haber sido “alcanzado por un proyectil desconocido” mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, de acuerdo con la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico.

La UKMTO indicó que el ataque reportado dañó la embarcación alrededor de las 2 de la madrugada, cuando se encontraba a unos 37 kilómetros (23 millas) al noreste de Al Khasab, una ciudad portuaria de Omán. La firma británica de seguridad marítima Ambrey dijo que el barco sufrió daños.

Acuerdo contempla rutas controladas por Irán y Omán

El posible acuerdo que surge de las conversaciones entre Irán y Omán prevé que los barcos entren al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salgan por una ruta controlada por Omán, dijeron a The Associated Press dos funcionarios regionales. Se cobrarían tarifas por brindar seguridad y preservar el entorno marítimo, señalaron.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para abordar las delicadas negociaciones.

El gobierno de Trump había descartado previamente cualquier acuerdo que otorgara a Irán el control del estrecho, que era una vía marítima internacional abierta antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. Aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo pasaba por el estrecho, pero el tránsito por esa vía se ha reducido, en el mejor de los casos, a un goteo debido a los ataques de Irán desde el inicio de la guerra.

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Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

En una conversación con periodistas el lunes, el presidente de Estados Unidos reiteró su oposición pública a que se cobren peajes en el estrecho. “No voy a dejar que cobren”, declaró Trump. “Si alguien va a cobrar, cobraremos nosotros”.

Los funcionarios regionales indicaron que las negociaciones siguen en curso y que el acuerdo final podría adoptar una forma distinta, con cualquier pacto asociado al levantamiento del bloqueo estadounidense sobre los puertos de Irán.

Funcionarios de Estados Unidos e Irán dicen que se están logrando avances

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo el martes que las conversaciones de Teherán con Omán se centraban en “establecer corredores seguros de navegación de entrada y salida”, rutas que “respeten los derechos soberanos y, al mismo tiempo, atiendan las consideraciones de seguridad nacional tanto de Irán como de Omán”.

“Los resultados finales de estas negociaciones se anunciarán una vez concluyan”, añadió, según la agencia estatal iraní IRNA.

1 / 7 | En imágenes: el Estrecho de Ormuz, las 33 millas cuyo cierre podría paralizar la economía global. El Parlamento de Irán ha pedido cerrar el Estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos ocurridos en la noche del sábado. El cierre de la ruta, por la que, según National Geographic, transitan cada día una más de 20 millones de barriles de petróleo y entre el 20% y el 30% del gas natural licuado (GNL) del mundo, supondría obstáculos en la economía global, especialmente en la de China, como reporta CNN. - AFP 1 / 7 En imágenes: el Estrecho de Ormuz, las 33 millas cuyo cierre podría paralizar la economía global El Parlamento de Irán ha pedido cerrar el Estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos ocurridos en la noche del sábado. El cierre de la ruta, por la que, según National Geographic, transitan cada día una más de 20 millones de barriles de petróleo y entre el 20% y el 30% del gas natural licuado (GNL) del mundo, supondría obstáculos en la economía global, especialmente en la de China, como reporta CNN. AFP Compartir

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que se habían logrado avances en esas conversaciones, " pero aún no hay nada definitivo".

Rubio ya había descartado cualquier acuerdo que otorgue a Irán el control del estrecho, al afirmar el mes pasado que eso crearía un “precedente muy peligroso” para otras partes del mundo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a CNBC que “existe la posibilidad de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto”.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos estaba en conversaciones con Irán, y sostuvo que era la “última oportunidad” de Teherán para alcanzar un acuerdo y evitar otra escalada militar de Estados Unidos. Teherán ha negado que esté negociando con Washington, y afirma que las conversaciones son únicamente con Omán.

“La primera fase es la apertura de los estrechos. La segunda fase será la desnuclearización”, dijo Trump. “Y eso llevará un poco de tiempo”.

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