Reconocido arquitecto ofrece taller para enseñar a captar agua de lluvia

Con un título coherente con la sequía que sufre Puerto Rico, el reconocido arquitecto Fernando Abruña ofrecerá el curso “¡Ya!, ¡Ya mismo llueve!: Diseño de sistemas de cosecha de aguas de lluvia” el próximo jueves, 13 de agosto.

El taller de dos horas se llevará a cabo desde las 6:00 p.m. en la sede del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico (CAAPR), en Miramar.

Reconocido hace décadas como el “padre de la arquitectura verde en Puerto Rico”, Abruña discutirá los conceptos fundamentales para el diseño exitoso de sistemas de recogido de lluvia, que apoyan la autonomía hídrica y la resiliencia en estructuras de Puerto Rico.

Como parte del curso, se informó que se explicarán cómputos y se presentarán proyectos de captación de lluvia en los que se aplican los conceptos implementdos por el experto, quien es profesor emérito de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico y autor de proyectos emblemáticos como La Casa Ausente, primera ecocasa de Puerto Rico, ubicada en Vega Alta, y la primera ecoescuela pública de Puerto Rico en recibir la certificación LEED Gold, en Culebra.

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Además, Abruña indicó que los participantes aprenderán estrategias importantes, que incluirán cómo hacer una auditoría de consumo de agua, calcular el potencial de cosecha de lluvia y el tamaño apropiado de la cisterna, así como qué factores inciden al seleccionar la ubicación del sistema.

El arquitecto también es socio de la firma Abruña & Musgrave, “fellow” del American Institute of Architects (AIA), inventor de la ventana ecológica BrightShade y diseñador de Campus Rider, un prototipo de vehículo eléctrico-solar.

Además de haber publicado numerosos libros sobre sostenibilidad durante su extensa carrera, Abruña ha recibido múltiples galardones de diseño, incluido el Premio Henry Klumb, el más alto honor que confiere el CAAPR.