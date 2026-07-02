Aprueban $118 millones para saldar obligaciones del Programa de Educación Especial
La gobernadora Jenniffer González hizo el anuncio en un comunicado de prensa
2 de julio de 2026 - 3:27 PM
Actualizado el 2 de julio de 2026 - 3:27 PM
2 de julio de 2026 - 3:27 PM
Actualizado el 2 de julio de 2026 - 3:27 PM
La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este jueves la aprobación de $118 millones para saldar las obligaciones del Programa de Educación Especial (PEE), incluido el pago de deudas acumuladas y obligaciones corrientes para el año fiscal 2026.
En un comunicado de prensa, la mandataria afirmó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) le notificó que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) aprobó la transferencia de esos fondos al Departamento de Educación (DE).
Asimismo, mencionó que debido a los ahorros que se lograron de sobre $632 millones del pasado presupuesto, OGP pudo identificar fondos para atender los pagos a más de 122 proveedores que ofrecen servicios a los estudiantes participantes del PEE.
Con esta aprobación, según explicó, se garantiza la continuidad de los servicios que reciben miles de estudiantes del Programa y se fortalece la estabilidad operacional del sistema de prestación de servicios.
Recordó que durante los pasados meses surgieron planteamientos relacionados con que el Presupuesto del Año Fiscal 2026 no se encontraba balanceado debido a las obligaciones pendientes del PEE.
No obstante, la primera ejecutiva señaló que el monitoreo continuo que realiza la OGP sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno permitió identificar $118 millones en economías y balances disponibles en 73 agencias gubernamentales.
Con base en ese análisis, la OGP presentó ante la JSF la solicitud para autorizar la reasignación de dichos recursos a Educación. Según la mandataria, la aprobación de la transferencia confirma que fue posible atender las obligaciones del PEE sin requerir asignaciones presupuestarias adicionales.
“La aprobación de esta transferencia demuestra que un monitoreo riguroso y permanente de la ejecución presupuestaria permite identificar recursos para atender prioridades del Gobierno sin comprometer el balance del presupuesto certificado”, mencionó Orlando C. Rivera Berríos, director de la OGP.
“Este resultado confirma que el Presupuesto FY2026 se mantuvo balanceado y que, mediante una administración responsable de los recursos públicos, fue posible atender las obligaciones del Programa de Educación Especial sin comprometer la estabilidad fiscal del Gobierno”, aseveró Rivera Berríos.
El funcionario mencionó que “ahora corresponde continuar trabajando en soluciones estructurales que fortalezcan la sostenibilidad del Programa para el año fiscal 2027 y los años subsiguientes”.
A tono con lo anterior, la gobernadora indicó que, para el año fiscal 2027, el Gobierno continuará trabajando junto al DE y la JSF para implementar soluciones permanentes que atiendan los retos estructurales del PEE, fortalezcan su sostenibilidad financiera y garanticen la continuidad de los servicios.
Mientras, OGP reafirmó su compromiso con una administración responsable de los recursos públicos, una planificación presupuestaria basada en datos y el mantenimiento de un presupuesto balanceado, para “que las prioridades del Gobierno puedan atenderse sin comprometer la estabilidad fiscal alcanzada”.
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