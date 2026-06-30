Jenniffer González ordena investigación para descartar sabotaje en instalaciones de la AAA

Tras confirmase la presencia de aceite en la estación de bombas Loíza Valley, en Canóvanas, la gobernadora Jenniffer González ordenó este martes al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, que comience, de inmediato, una investigación sobre “los eventos extraordinarios” en instalaciones de la corporación pública para determinar las causas y descartar un posible acto de sabotaje.

Mediante comunicado de prensa, la mandataria indicó que, aunque al momento no existe evidencia para concluir que hubo sabotaje, “la naturaleza, la frecuencia y la concentración de los incidentes en áreas específicas ameritan una investigación rigurosa”, coordinada, incluso, con autoridades federales de seguridad, de ser necesario.

Señaló, de paso, que la infraestructura de la AAA presuntamente no recibió mantenimiento por décadas, por lo que ahora está “vulnerable”.

“Nuestra responsabilidad es atender la emergencia inmediata, investigar a fondo cada incidente y, al mismo tiempo, continuar transformando un sistema que, por años, no recibió el mantenimiento ni las inversiones necesarias. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad y a tener la certeza de que estamos protegiendo un servicio esencial”, expresó González.

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El sábado, la AAA halló una mancha “sospechosa” en la estación de bombas y toma de aguas crudas de Loíza Valley, que resultó ser aceite, cuya procedencia aún se desconoce. El incidente mantuvo sin agua por días a residentes de Loíza y Canóvanas.

González defendió su directriz de ordenar una pesquisa en la AAA, porque “constituye una medida responsable y preventiva para proteger la infraestructura crítica del gobierno”.

“Nuestra prioridad es garantizar un servicio de agua confiable para todos. Vamos a continuar invirtiendo en la transformación de la AAA, atendiendo las deficiencias acumuladas por décadas y actuando con absoluta transparencia y determinación para proteger la infraestructura crítica de Puerto Rico. No habrá espacio para la impunidad si se demuestra que alguien atentó contra un servicio esencial para nuestro pueblo”, sostuvo.