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Jenniffer González ordena investigación para descartar sabotaje en instalaciones de la AAA

La gobernadora reconoció que, al momento, no hay evidencia que apunte a esa posibilidad

30 de junio de 2026 - 10:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González ordenó al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado, hacer la investigación. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Tras confirmase la presencia de aceite en la estación de bombas Loíza Valley, en Canóvanas, la gobernadora Jenniffer González ordenó este martes al presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, que comience, de inmediato, una investigación sobre “los eventos extraordinarios” en instalaciones de la corporación pública para determinar las causas y descartar un posible acto de sabotaje.

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Mediante comunicado de prensa, la mandataria indicó que, aunque al momento no existe evidencia para concluir que hubo sabotaje, “la naturaleza, la frecuencia y la concentración de los incidentes en áreas específicas ameritan una investigación rigurosa”, coordinada, incluso, con autoridades federales de seguridad, de ser necesario.

Señaló, de paso, que la infraestructura de la AAA presuntamente no recibió mantenimiento por décadas, por lo que ahora está “vulnerable”.

“Nuestra responsabilidad es atender la emergencia inmediata, investigar a fondo cada incidente y, al mismo tiempo, continuar transformando un sistema que, por años, no recibió el mantenimiento ni las inversiones necesarias. El pueblo tiene derecho a conocer la verdad y a tener la certeza de que estamos protegiendo un servicio esencial”, expresó González.

El sábado, la AAA halló una mancha “sospechosa” en la estación de bombas y toma de aguas crudas de Loíza Valley, que resultó ser aceite, cuya procedencia aún se desconoce. El incidente mantuvo sin agua por días a residentes de Loíza y Canóvanas.

González defendió su directriz de ordenar una pesquisa en la AAA, porque “constituye una medida responsable y preventiva para proteger la infraestructura crítica del gobierno”.

“Nuestra prioridad es garantizar un servicio de agua confiable para todos. Vamos a continuar invirtiendo en la transformación de la AAA, atendiendo las deficiencias acumuladas por décadas y actuando con absoluta transparencia y determinación para proteger la infraestructura crítica de Puerto Rico. No habrá espacio para la impunidad si se demuestra que alguien atentó contra un servicio esencial para nuestro pueblo”, sostuvo.

Al momento, la AAA mantiene en consideración la posibilidad de un racionamiento que afectaría a más de 13,000 abonados en Loíza y Canóvanas debido a la falta de lluvia.

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AAAagua potableLoízaCanóvanasJenniffer GonzálezLa Fortaleza
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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